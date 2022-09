Funérailles d'Elizabeth II : Le prince Louis trop turbulent ? Son absence regrettée par les fans mais expliquée !

Les arrières-petits-enfants d'Elizabeth II, ont bien entendu marqué également les funérailles de celle-ci, ce lundi 19 septembre, de par leur présence. La nouvelle génération a fait son apparition parmi laquelle le prince George, 9 ans, qui a suivi ses parents, le prince William et Kate Middleton, toute la journée, restant très digne tout comme sa soeur Charlotte, 7 ans, qui a fini par craquer discrètement, versant quelques larmes. Mais leur jeune frère le prince Louis manquait à l'appel. Si Savannah (11 ans et demi) et Isla Phillips (10 ans), ont pris place dans la chapelle Saint Georges aux côtés de leur père Peter Phillips, le petit-fils aîné de la reine Elizabeth II, le plus jeune du clan Cornouailles était resté auprès de ses nourrices. Pourquoi ?

On a à de multiples reprises entendu parler du comportement turbulent du jeune prince Louis, 4 ans. En effet, le fils de Kate Middleton avait fait grandement parler après sa venue au jubilé de la reine Elizabeth II, il y a quelques mois. Incontrôlable et très agité dans les tribunes, il avait donné du fil à retordre à sa mère. La princesse de Galles a-t-elle donc voulu s'éviter cela en ce jour, celui des adieux à Sa Majesté. En réalité, il est simplement considéré comme trop jeune pour assister à des funérailles. Si le prince George et la princesse Charlotte, qui ont 9 et 7 ans, ont assisté aux obsèques nationales de leur arrière-grand-mère la reine Elizabeth II, leur Gan-Gan adorée, et ont même participé à la procession avec leurs parents, leur plus jeune frère, le prince Louis, n'était pas avec eux. Et si Hello! a bien précisé qu'il n'y avait pas de règle officielle interdisant à des enfants de moins d'un certain âge d'y assister, c'est une décision de Kate et William. Qui a provoqué bien des regrets de la part des internautes.