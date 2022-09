Funérailles d'Elizabeth II : des objets à la symbolique forte positionnés sur le cercueil, un mot entre les fleurs

L'émotion est à son comble au Royaume-Uni. Les chants religieux résonnent en même temps que les applaudissements de la foule, à l'entrée de l'abbaye de Westminster. Décédée le 8 septembre 2022, la reine Elizabeth II a finalement droit à ses obsèques, après dix jours de deuil national. Ce 19 septembre 2022 a d'ailleurs été rendu férié pour tout le pays. C'est ainsi que chacun a pu faire le déplacement, en la capitale de Londres, pour assister à la messe ou, au moins, apercevoir le cercueil de la souveraine lors des quelques processions qui rythment la journée.

De nombreuses questions défilent dans la tête de l'audience en même temps que la dépouille de la reine traverse la ville. D'abord de Westminster Hall, jusqu'à l'abbaye, puis lors d'une parade à Londres, finalement jusqu'au château de Windsor, à une trentaine de kilomètres, à l'aide d'un corbillard. Sur le cercueil de la reine Elizabeth II ont été disposés trois objets à la symbolique très forte mais pas forcément connue : l'orbe sous la croix, pour le monde chrétien sur lequel veille la souveraine, le sceptre regalia, qui est signe de pouvoir et d'autorité depuis l'ancien testament, et la couronne impériale, qui est la deuxième couronne de la reine car la première est trop lourde à porter.

Cette couronne avait été commandée par le roi George VI, le père de la défunte. Cet objet est orné par les perles d'Elizabeth Ire, pour les Tudor, d'un saphir de la dynastie Wessex, d'un rubis des Plantagenêt, d'un saphir des Stuart et du diamant cullinan numéro 2, qui pèse 315 carats et qui vient des Saxe-Cobourg. Elle avait été remise à taille d'Elizabeth en 1953. Le sceptre est, quant à lui, équipé du Cullinan 1, qui pèse 530 carats. Les fleurs disposées sur le cercueil d'Elizabeth II ont été choisies dans les jardins des propriétés de la reine. Dans cette composition, on retrouve des feuilles de romarin, de chêne anglais et de myrte qui ont poussé à partir du bouquet de mariage de la reine. Un petit mot écrit par les soins de l'héritier au trône, le roi Charles III, est également apposé entre les pétales. "En votre mémoire, aimante et dévouée, peut-on lire. Charles R."