Diaporama : La princesse Charlotte si semblable à la reine Elizabeth II : ce signe astrologique à l'origine de leur tempérament royal

Info - Kate et William quittent le palais de Kensington pour s'installer au cottage Adelaide plus proche d'Elizabeth II - le prince William, duc de Cambridge, Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge et leurs enfants le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis - La famille royale au balcon du palais de Buckingham lors de la parade de clôture de festivités du jubilé de la reine à Londres le 5 juin 2022.