Prince George, 9 ans et déjà du caractère : un gros avertissement donné à ses camarades de classe

Les enfants sont parfois cruels entre eux. Certains n'ont malheureusement pas les armes pour se défendre mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Pas celui du prince George en tout cas ! Du haut de ses 9 printemps, l'aîné de Kate Middleton et du prince William est déjà bien au courant de son statut. S'il sait qu'il appartient à une famille royale, il n'avait peut-être pas conscience il y a quelques années qu'il prendrait un jour la place de son arrière-grand-mère sur le trône d'Angleterre, après son père. C'est désormais chose faite !

Katie Nicholl, auteure de The New Royals, Queen Elizabeth's Legacy and the Future of the Crown, publié le 4 octobre prochain, révèle que le petit George a de la suite dans les idées d'après le Daily Mail. A l'école, le futur Souverain n'hésiterait pas à lancer des avertissements à des camarades de classe un peu trop enquiquinants : "Mon père va être roi. Si j'étais vous, je ferais gaffe." Un avertissement bien loin de l'éducation que ses parents Kate Middleton et le prince William semblent vouloir lui donner.

Dans le même ouvrage, Katie Nicholl indique en effet que le duc et la duchesse de Cambridge ont à coeur de ne pas trop faire peser le poids des responsabilités sur les épaules de George. Ce qui n'empêche pas le petit garçon d'être tout à fait au courant de l'importance de sa famille et de ce qui l'attend plus tard : "George, sa soeur Charlotte, 7 ans et son frère Louis, 4 ans, comprennent le fonctionnement de la monarchie. Ils ont déjà le sens du devoir."

Pour éduquer George, Charlotte et Louis, Kate Middleton et le prince William ont d'ailleurs pris exemple sur un autre couple important au sein de la monarchie : Sophie de Wessex et le prince Edward. Parents de Louise, 18 ans et James, vicomte Severn, 12 ans, le couple leur a inculqué la valeur du travail en dépit du statut de tête couronnée qui leur est tombé dessus dès la naissance. George, Charlotte et Louis feront-ils la même chose ? Ce qui est certain, c'est que l'aîné de la fratrie ne devrait pas se laisser faire...