Kate Middleton et William mariés : une photo du couple choque George, Charlotte et Louis

Personne n'a oublié les images de Kate Middleton, sublimissime dans sa robe de mariée, avançant vers l'autel pour dire "oui" à son prince. À ses côtés, le prince Harry, subjugué par la beauté de sa belle-soeur avec qui il fut très complice à l'époque. Cette journée du 29 avril 2011, Kate Middleton et le prince William ne sont pas près de l'oublier. Les fans de la royauté britannique non plus. Et étonnamment, leurs trois enfants, George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans, non plus !

Comme le veut la tradition, avant qu'un mariage ne soit célébré au sein de la Couronne, des fiançailles en bonne et due forme doivent être organisées, sous couvert d'interviews et de photos officielles. Ce rendez-vous a eu lieu en novembre 2010 pour Kate et William. Si le futur duc de Cambridge était habillé d'un costume, sa future épouse n'avait rien laissé au hasard et avait accordé sa sublime bague de fiançailles bleue (ayant appartenu à sa belle-mère la princesse Diana), à sa robe du jour.

Ces souvenirs sont soigneusement rangés dans les albums de famille que le prince et la princesse de Galles prennent un malin plaisir à ouvrir avec leurs enfants. George, Charlotte et Louis ont d'ailleurs vu la photo des fiançailles et l'officialisation du mariage. En les découvrant avec plus de dix ans de moins, les frères et soeurs n'en sont pas revenus : "Vous étiez si jeunes !" Une confidence faite par la duchesse en personne comme le rapporte People.

En visite au pays de Galles quelques jours, Kate Middleton et le prince William ont rencontré des locaux, parmi lesquels un petit garçon beaucoup trop mignon. La princesse de Galles en a profité pour observer les objets tenus par la foule et a tiqué sur un drapeau sur lequel la photo de leurs fiançailles figurait : "Oh mon Dieu, est-ce que c'est ce que je crois ?" a-t-elle demandé. Kate Middleton ne semblait toujours pas réaliser la longévité de son couple avec le futur roi d'Angleterre. Si la nostalgie s'est emparée de Kate Middleton, cette dernière a vite rebondi en révélant ce que pensaient ses enfants du cliché. Une réaction spontanée qui ne peut que faire sourire.