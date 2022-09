Diaporama : Kate Middleton et William mariés : une photo du couple choque George, Charlotte et Louis

Kate Middleton et William mariés : une photo du couple choque George, Charlotte et Louis

Le prince William, duc de Cambridge et Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge accompagnent leurs enfants George, Charlotte et Louis à l'école Lambrook le 7 septembre 2022. © Purepeople BestImage

Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, au centre d'entraînement de l'armée (ATC) Pirbright à Guildford, le 16 septembre 2022. Cette visite a pour but de pour rencontrer des troupes du Commonwealth qui ont été déployées au Royaume-Uni pour participer aux funérailles de la reine Elizabeth II. Des soldats du Canada, d'Australie et de Nouvelle-Zélande se sont réunis à Pirbright pour répéter leurs rôles lors des funérailles de la souveraine, prévues le 19 septembre 2022. © Purepeople BestImage

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, arrivent au match de polo caritatif Out-Sourcing Inc au Guards Polo Club, Smiths Lawn à Windsor le 6 juillet 2022. © Purepeople BestImage

