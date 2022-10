Le prince William à nouveau critiqué : son attitude envers Kate Middleton fait (encore) débat

Depuis leur mariage en 2011, Kate Middleton et le prince William font figure de couple parfait au sein de la monarchie, loin de l'image renvoyée par celui de Meghan Markle et du prince Harry avec qui les tensions sont plus que jamais d'actualité. Mais la vapeur pourrait bien s'inverser. Du moins du côté du nouveau prince de Galles. Depuis quelques jours, les internautes sont très déçus du comportement du prince William envers son épouse Kate Middleton.

Ce samedi 1er octobre, le compte Instagram de la famille royale a dévoilé un cliché inédit réunissant le roi Charles III, la reine consort Camilla Parker-Bowles, le prince William et Kate Middleton, prince et princesse de Galles. Tout de noir vêtus, les têtes couronnées sourient devant l'objectif, fières de représenter l'avenir solide et de confiance de la monarchie. Un détail n'a toutefois échappé à personne. Si le roi ne s'empêche pas un geste tendre envers Camilla en la prenant par la taille, c'est stoïque que le prince William se tient à côté de sa femme.