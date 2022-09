William et Kate, prince et princesse de Galles : premier déplacement officiel symbolique, plein de nostalgie

Après le temps du deuil, place à celui des nouvelles obligations. La mort d'Elizabeth II a entraîné un bouleversement dans l'ordre de succession et dans la distribution des titres de la monarchie. Ainsi, Charles est devenu roi, hissant le prince William en 2ème position dans l'ordre d'accession au trône, suivi par ses trois enfants, George (9 ans), Charlotte (7 ans) et Louis (4 ans). Mais le duc de Cambridge a aussi hérité d'un autre titre : celui de prince de Galles, à l'image de son épouse Kate Middleton, devenue princesse de Galles.

Dès lors qu'ils ont été officialisés prince et princesse de Galles, Kate Middleton et le prince William ont fait une promesse : celle de rendre rapidement visite aux Gallois après la période de deuil. Ce n'était pas des paroles en l'air. Kate et William se sont rendus dès ce mardi 27 septembre au Pays de Galles en visite officielle, lé période de deuil étant officiellement terminée. Un voyage organisé pour réaliser leurs devoirs de membres de la Couronne mais également pour faire le plein de souvenirs et de nostalgie.

Dès leur arrivée, Kate Middleton et le prince William ont fait escale à Holyhead où ils ont visité une station de sauvetage locale avant d'échanger avec des représentants d'entreprises du coin dans un café de la ville. Kate Middleton avait misé sur une tenue sobre noire qu'elle avait habillée d'un magnifique manteau rouge pétant. Une pièce principale signée LK Bennett et surnommée Spencer, clin d'oeil potentiel à Lady Diana. S'ils étaient évidemment à l'écoute de leurs interlocuteurs, Kate et William ont sûrement dû être perturbés par la proximité du moment présent avec leur passé.

Le prince William et Kate Middleton ont vécu plusieurs années à Anglesey, à une trentaine de minutes seulement de la ville de Holyhead. C'est là-même qu'ils avaient élu domicile juste après leur mariage en 2011 et qu'ils avaient élevé leur aîné George dans les premiers mois de sa vie. Des souvenirs plein d'amour qui devraient leur donner le sourire. Pour l'heure, les Cambridge sont installés depuis début septembre à l'Adelaide Cottage, non loin de Windsor. Un changement datant d'avant la mort d'Elizabeth II qui pourrait bien ne pas durer. Lorsqu'ils étaient encore prince et princesse de Galles, Camilla et Charles habitaient à Clarence House, juste en face de Buckingham Palace...