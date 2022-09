Mort d'Elizabeth II : William goujat avec Kate ? Un geste du prince de Galles ne passe pas...

Le roi Charles III n'est pas le seul à être scruté. Après la mort d'Elizabeth II, ce sont les retrouvailles inattendues des Fab Four qui ont retenu toute l'attention, ce samedi 10 septembre. Pour découvrir les hommages déposés à feu Sa Majesté, à Windsor, Kate et William ainsi que Meghan et Harry sont apparus ensemble réunis, après d'interminables mois de guerre. Les Fab Four sur la route de la réconciliation, après une main tendue par le roi Charles III, des images fortes qui ont régalé les fans. Mais qui ont surtout mis en avant à nouveau l'opposition entre deux clans, les pro Sussex et les pro Cambridge – devenus Cornouailles ou prince et princesse de Galles. Et les fans de Meghan et Harry n'ont pas manqué de capter un geste déplaisant de William à l'égard de Kate.

Alors que les deux couples arpentaient l'allée de Windsor, pour rejoindre les hommages laissés à Sa Majesté, ainsi que s'approcher du peuple britannique, certains internautes ont relevé que si Harry tenait fort la main de son épouse Meghan Markle, le prince de Galles, lui, avançait plus écarté de Kate. Pire encore pour les fans de la famille royale, en partant, le fils aîné de Charles et Diana a laissé la mère de ses trois enfants, George, Charlotte et Louis entrer dans la voiture toute seule. Pendant que son frère cadet, Harry tenait la porte tel un gentleman à l'ancienne actrice américaine. Le prince William un goujat ? Sur Twitter, le futur héritier en prend pour son grade, en raison de ce manque d'élégance qui ne passe pas.