Charles III : Sa main étrangement gonflée et rouge fait réagir, une photo choque la toile !

Ce samedi 10 septembre, le prince Charles a été proclamé officiellement roi. Devenu le roi Charles III, il s'apprête à être scruté par le monde entier. Alors que la reine Elizabeth II, morte ce jeudi 8 septembre à l'âge de 96 ans, jouissait d'une forte cote de popularité, ce n'est malheureusement pas le cas de son aîné, qui démarre son règne avec ce léger handicap. Alors forcément, le père du prince William devenu le prince de Galles et d'Harry doit s'attendre à ne pas avoir le droit à l'erreur. Si un geste furieux de celui-ci pendant sa proclamation a fait longuement parler, cette fois-ci ce sont ses mains qui font l'objet de nombreuses interrogations sur les réseaux sociaux.

Placé sous le feu des projecteurs ce samedi, le roi a dévoilé certaines de ses caractéristiques physiques, dont une main avec des doigts anormalement enflés et rouges qui ont tout de suite retenu l'attention de nombreux internautes. Sur Twitter, une photo des doigts gonflés de la main du fils de feu Sa Majesté, qui se tient face à la première Liz Truss a été largement commentée. Et déjà les plus folles théories fleurissent le réseau social, toujours friand de nouveaux scandales. Néanmoins, de nombreuses conditions médicales peuvent cependant expliquer la main gonflée du roi Charles III.

Quelles sont les explications possibles à ses doigts enflés ?

"Pas assez de gens discutent de la taille comique des doigts du roi Charles", "Quel enfer", peut-on lire sur Twitter à ce sujet, quand les doigts du nouveau souverain de 73 ans ne sont pas tout simplement comparés à des saucisses. Le Daily Star a demandé au Dr Gareth Nye, maître de conférences à l'Université de Chester, quelques explications. Parmi un certain nombre de conditions médicales courantes, une semble pour lui la plus probable : il s'agit là d'un oedème. L'oedème est un gonflement des tissus mous dû à une augmentation du liquide interstitiel. Il être généralisé ou localisé, s'accumulant dans les tissus corporels, souvent dans les mains, les jambes et les pieds. Il s'agit d'une affection courante qui affecte principalement les personnes de plus de 65 ans.