Kate Middleton sublime en veste Chanel et accordée au prince William, le duo ultra-stylé

Si l'on devait décerner la palme du glamour, du chic et de la classe à l'une des têtes couronnées de la monarchie britannique, ce serait Kate Middleton, sans aucun doute. Du haut de ses 40 ans, la duchesse a gagné en élégance, en goût de la mode et en sens du style. Ses multiples apparitions le prouvent. Quand elle n'est pas sublimissime dans une robe à tomber sur le tapis rouge d'une avant-première face à Tom Cruise ou dans les tribunes du tournoi de Wimbledon, elle éblouit les Britanniques lors de sorties officielles en Angleterre, en Irlande ou au Pays de Galles.

Ce jeudi 13 octobre, c'est plus stylée que jamais que la duchesse de Cambridge s'est affichée au bras de son mari le prince William. Dans la banlieue est de Londres, les parents de George, Charlotte et Louis (9 ans, 7 ans et 4 ans) ont prouvé qu'ils étaient amoureux jusqu'au bout des vêtements puisqu'ils s'étaient accordés. Pour leur visite à la Copper Box Arena du Queen Elizabeth Olympic Park Le prince William portait un costume à carreaux bleu marine et gris et une chemise bleu clair. La princesse de Galles, habillée dans un pantalon ample noir, portait une magnifique veste en tweed vintage signée Chanel.

Le couple était plutôt chic pour l'événement consacré aux 10 ans d'un organisme de bienfaisance spécialisé dans le sport, Coach Core. Kate Middleton et le prince William ne sont pourtant jamais les derniers pour mouiller le maillot et mettre la main à la patte quand il s'agit de compétition. Football, rugby, bateau, baseball, course, le duc et la duchesse de Cambridge adorent s'affronter dans tous les cas de figure.

Il y a quelques jours, de passage en Irlande du Nord, Kate et William sont passés derrière le bar. Non pas pour enchaîner les pintes de Guinness mais pour se frotter à l'exercice de la mixologie. Après une rapide leçon du barman, les futurs roi et reine consort se sont lancés dans la réalisation de cocktails. Un jeu à leur image qui prouve qu'on peut être une tête couronnée et être tout sauf guindé !