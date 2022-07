Kate Middleton à Wimbledon : lumineuse en robe jaune recyclée auprès de Tom Cruise et les VIP

Fervente adepte du tournoi britannique de Wimbledon, Kate Middleton a assisté à la victoire d'Elena Rybakina face à Ons Jabeur le 9 juillet 2022. Rayonnante dans une robe sur-mesure jaune vif de la marque Roksanda, la duchesse de Cambridge avait déjà porté cette création d'une valeur de £1,095 (1 292,76 Euros) en mars 2022 lors d'un voyage avec le prince William en Jamaïque. Une fois encore, elle se montre capable de recycler ses tenues pour éviter trop de dépenses à la couronne et aux contribuables.

Associée à des escarpins blancs Gianvito Rossi et à des boucles d'oreilles en quartz citron Kiki McDonough, cette robe a illuminé les courts de Londres. Dès son arrivée à Wimbledon, la soeur de Pippa Middleton a pu retrouver la championne Martina Hingis mais aussi Tom Cruise (qui cartonne au cinéma avec Top Gun Maverick, film qu'il avait présenté dans la capitale britannique en présence de la duchesse), Ellie Goulding et Rebel Wilson dans les tribunes VIP pour assister au match. Pour rappel, c'est la deuxième apparition de Kate Middleton au tournoi cette année, après avoir assisté au match de Cameron Norrie.

Au cours de cette finale féminine, la duchesse de Cambridge n'a pu contenir son émotion en regardant la Russe Elena Rybakina battre la Tunisienne Ons Jabeur, troisième tête de série. Elenea Rybakina s'est imposée 3-6 6-2 6-2 face à la numéro 2 mondiale tunisienne. La jeune tenniswoman, âgée de 23 ans, est ainsi devenue la plus jeune championne de Wimbledon depuis Petra Kvitova en 2011.

Pour rappel, Kate Middleton a appris récemment la grossesse de sa soeur Pippa, enceinte de son troisième enfant. Marraine de la Lawn Tennis Association, la duchesse a été aperçue en train de jouer au tennis avec ses enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, au club exclusif Hurlingham, à Fulham, où l'adhésion annuelle coûte 1 600 £ (1 900 euros) en avril 2022.

Récemment, le prince William était également aux premières loges pour assister au match qui opposait le Britannique Cameron Norrie au Belge David Goffin ce mardi 5 juillet 2022. Le père de George, Charlotte et Louis s'était alors fait remarquer pour avoir proférer des jurons lorsque Cameron Norrie a perdu un point sur son service. Le frère du prince Harry aurait prononcé un "Non, non... Put**" loin d'être passé inaperçu.