Tom Cruise croise une célèbre ex sur le tapis rouge, Kate Middleton sort le grand jeu

Nouvelle soirée événement ce jeudi 19 mai 2022. Après un passage remarqué sur la Croisette à l'occasion du Festival de Cannes la veille, ce soir Tom Cruise et sa partenaire Jennifer Connelly présentent le film Top Gun : Maverick à Londres en présence de bien des personnalités, notamment l'une des ex-compagnes de l'acteur.

Rendez-vous au Leicester Square de la capitale du Royaume-Uni. Le charmant brun de 59 ans prend la pose en costume chic noir. Et il croise sur le tapis rouge une invitée qu'il a a fréquentée fut un temps. En effet, la belle Hayley Atwell était elle aussi de la partie. Pour l'occasion, la jolie brune a opté pour une superbe tenue noire en velours composée d'un crop top à dos nu et d'une longue jupe fendue. Perchée sur une paire de sandales dorées, la comédienne surtout connue pour son rôle de Peggy Carter qu'elle interprète depuis 2011 dans diverses oeuvres de l'univers Marvel s'affiche divine. Des retrouvailles sur tapis rouge moins d'un an après qu'ils ont été en couple. Tom Cruise et Hayley Atwell avaient été aperçus pour la première fois ensemble l'été dernier et ont mis fin à leur histoire d'amour en septembre afin de "redevenir amis" comme le précisait un proche.

Le casting du film a également pris la pose. Jennifer Connelly s'est affichée en longue robe jaune pâle à motifs noirs. Miles Teller a ainsi brillé avec son épouse la sublime Keleigh Sperry, en robe longue drapée couleur rose bonbon. Jon Hamm, le footballeur français Patrice Evra et sa belle Margaux étaient de la partie eux aussi.



Kate Middleton à tomber au bras du prince William

Enfin, des invités prestigieux ont également fait le déplacement : Kate Middleton et son époux le prince William. Le couple royal est apparu divin et assorti. Costard et noeud papillon pour lui, et les mêmes tons pour elle. La duchesse de Cambridge a opté pour une robe noire à bande bustier blanche. La tenue, longue et moulante, est signée du créateur Roland Mouret. Aux oreilles, elle porte des diamants en forme d'étoile filante. Une tenue glamour qui sculpte sa silhouette parfaite.



Avant de prendre la direction de Londres, l'équipe du film a monté les marches du Palais des Festivals à l'occasion de la mise à l'honneur du film Top Gun : Maverick, présenté hors compétition. L'acteur star avait opté pour un smoking noir à revers satiné avec noeud papillon tandis que sa camarade s'était affichée sublime en longue robe pailletée laissant dévoiler ses épaules. Avant même la projection du long-métrage, belle surprise pour Tom Cruise qui a reçu une Palme d'or d'honneur.

Dans ce nouvel opus, les fans continuent de suivre les aventures de Maverick. Le pilote d'essai refuse de monter en grade pour pouvoir continuer à s'épanouir en vol. C'est ainsi qu'il est en charge d'une nouvelle mission, celle de former un détachement de jeunes diplômés de l'école Top Gun. À ce moment-là, il rencontre le lieutenant Bradley "Rooster" Bradshaw (Miles Teller), le fils de son défunt ami le navigateur Nick "Goose" Bradshaw. Maverick évolue, tout comme Tom Cruise. L'ex-mari de Katie Holmes et papa de la petite Suri a été l'un des ses premiers grands rôles il y a de cela 36 ans, dans Top Gun réalisé par Tony Scott.