Le prince William dans l'embarras : son comportement à Wimbledon enflamme la Toile

C'est un match serré qui s'est joué entre les deux sportifs. Avec un set remporté à tour de rôle pendant quatre manches, Cameron Norrie et David Goffin ont dû faire preuve d'un mental d'acier pour ne pas perdre leurs moyens et se donner toutes les chances de se qualifier pour le prochain tour. Un enjeu de taille dont le prince William avait un peu trop conscience également. Capturé par les caméras de la BBC dont les images ont été partagées par The Mirror et quelques internautes, le mari de Kate Middleton semblait rongé par la pression et l'inquiétude de voir son chouchou se faire éliminer par le Belge.

Et William était tellement à fond qu'en voyant Cameron Norrie perdre un point sur son service, le prince de 40 ans n'a pas réussi à se contenir. S'il ne l'a pas hurlé (et heureusement pour lui d'ailleurs), le frère du prince Harry aurait prononcé un "Non, non... Put**" loin d'être passé inaperçu.