Rafael Nadal jette l'éponge à Wimbledon... L'Espagnol souffre gravement, coup dur pour la suite de sa carrière ?

C'est l'un des matchs que les amoureux de tennis attendaient avec impatience. Après une victoire à l'arrachée en quart de finale, Rafael Nadal s'avançait pour un match épique face au bad boy du circuit, Nick Kyrgios, qui joue actuellement son meilleur tennis. Une rencontre entre deux joueurs que tout oppose, mais qui aurait certainement réservé un sacré combat. Malheureusement il n'en sera rien, dans la soirée du jeudi 7 juillet 2022, l'Espagnol aux 22 victoires en Grand Chelem a été contraint de déclarer forfait, comme il l'a annoncé, la mort dans l'âme face à la presse. "On a discuté toute la journée sur la décision à prendre, mais ça n'a aucun sens de jouer si je veux poursuivre ma carrière", a-t-il déclaré lors de la conférence de presse.

Un véritable coup du sort pour le futur papa, qui espérait bien atteindre la finale pour un nouveau duel au sommet face à son plus grand rival, Novak Djokovic. Mais la douleur a été plus forte pour l'Espagnol de 36 ans atteint d'une "déchirure abdominale" qui ferait environ 7 millimètres selon les informations du quotidien Marca. "Si je joue, la blessure sera de pire en pire (...). J'ai pris cette décision parce que je ne peux pas gagner deux matchs de plus. Par respect pour moi-même, je ne veux pas jouer sans être compétitif au niveau que je veux et en même temps aggraver ma blessure", a-t-il expliqué hier soir.

Je ne peux pas jouer tout de suite, mais dans une semaine, je serai capable de jouer du fond du court

Souvent gêné par des problèmes physiques, Rafael Nadal avait dû surmonter une intense douleur au pied gauche pour remporter son dernier Roland-Garros. C'est désormais ses abdominaux qui le font souffrir, mais si l'on en croit le mari de Xisca Perello, cela ne devrait pas remettre en cause la suite de sa saison. "Ça va prendre trois, quatre semaines. C'est le temps en général pour ce genre de blessure, assure le champion. Donc j'espère que ça me permettra de maintenir mon programme (de tournois) prévu. Je ne peux pas jouer tout de suite, mais dans une semaine, je serai capable de jouer du fond du court."

Énorme désillusion donc pour Rafael Nadal, qui voit son parcours s'arrêter à deux marches de la finale. Après un début de saison éblouissant, la légende du tennis va devoir se reposer et soigner ses blessures avant, on l'espère, un retour triomphal !