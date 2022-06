Rafael Nadal papa pour la 1ère fois : confirmation officielle... sa femme enceinte de 5 mois ?

Le magazine Hola ! ainsi que le très sérieux journal El Mundo avaient relaté que Rafael Nadal allait devenir père pour la première fois, quelques jours après son nouveau sacre à Roland Garros. Des photos volées de sa femme, la très discrète Xisca, affichant un petit ventre rond lors d'une sortie en mer confirmant cette grossesse jusque là tenue secrète. Après avoir brièvement confirmé à des fans l'information, le joueur a opté pour une annonce officielle.

Ce vendredi 17 juin 2022, Rafael Nadal a donc révélé qu'il allait être père pour la première fois. "Je vais être père, je n'ai pas l'habitude de parler de ma vie personnelle parce que je pense que je suis déjà assez exposé dans ma vie professionnelle", s'est contenté d'indiquer le détenteur du record de victoires lors de tournois du Grand Chelem, lors d'une conférence de presse à Palma de Majorque ; il possède une académie de tennis à son nom sur l'île. "Je ne prévois pas de changement dans ma vie professionnelle" en raison de cette naissance à venir, a ajouté le joueur de tennis qui a confirmé devant les reporters son intention de jouer au tournoi de Wimbledon qui débute le 27 juin. Malgré cette grossesse et, surtout, son problème de santé au pied, il compte bien poursuivre encore un peu sa carrière.

Les rumeurs sur la grossesse de l'épouse du tennisman, de son vrai nom Mery Perelló, couraient déjà depuis Roland Garros, mais elles se sont multipliées cette semaine après que le magazine espagnol Hola ! a affirmé en avoir eu la confirmation. Il avait été bien informé ! Rafael Nadal a préféré ne pas en dire plus en rappelant que lui et son entourage préféraient vivre dans la discrétion. Il est vrai que le joueur et sa femme, mariés depuis 2019, se font très rares dans les évènements mondains.

Selon les informations du site espagnol Ultima Hora, la femme de Rafael Nadal serait enceinte de déjà 5 mois. Ainsi, bébé devrait pointer le bout de son nez au début de l'automne. En revanche, on ne connait pas encore le sexe de leur futur enfant.