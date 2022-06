Rafael Nadal, papa pour la première fois ? Le tennisman et sa femme Xisca attendraient un enfant !

Rafael Nadal vit des semaines complètement folles en ce moment. Le tennisman, considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de l'histoire de son sport, a réussi un exploit incommensurable en remportant son quatorzième Roland-Garros et portant désormais à 22 ses titres en Grand Chelem. Une performance inouïe pour l'Espagnol qui a en face de lui deux autres légendes du tennis, Roger Federer et Novak Djokovic. Une victoire qui a beaucoup fait parler puisque le champion souffre énormément au niveau de son pied gauche et a dû subir des traitements qui ont beaucoup fait parler.

Si tout va pour le mieux sportivement, c'est également le cas dans le privé. Rafael Nadal vit une belle histoire avec sa compatriote Xisca Perello, avec qui il est marié depuis 2019. Si jusqu'ici le tennisman a souvent indiqué qu'il attendait la fin de sa carrière pour devenir papa, il semblerait qu'il ait changé d'avis. Dans sa dernière édition sortie aujourd'hui, le média espagnol Hola! révèle que Rafael Nadal va devenir papa pour la première fois ! Le journal people a publié des photos des récentes vacances du couple sur un yacht et on peut voir le ventre arrondi de la jolie brune, confirmant ainsi les rumeurs selon lesquelles elle serait enceinte. Des informations relayées par le premier quotidien du pays, El mundo.

Le ventre de Xisca de plus en plus rond

Sur la photo, on voit Xisca allongée sur le bateau dans un maillot de bain une pièce, ce qui laisse apparaître un ventre qui commence à être bien arrondi. Si pour l'heure ni Rafael Nadal ni sa femme n'ont confirmé l'information, pour la presse espagnole il ne fait plus de doute que le frère de la belle Maria Isabel et sa femme vont devenir parents pour la première fois d'ici quelques mois !