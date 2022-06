Rafael Nadal avantagé par ses infiltrations ? Un célèbre sportif monte au créneau

La victoire de Rafael Nadal à Roland-Garros ne souffre d'aucune contestation sur les courts, l'Espagnol ayant étrillé ses adversaires les uns après les autres, de Novak Djokovic à Alexander Zverev en passant par la surprise Casper Ruud en finale. Un nouveau tour de force pour le tennisman de 36 ans qui remporte ainsi son 22e tournoi du Grand Chelem, le propulsant encore un peu plus au rang de légende absolue de son sport. Après son triomphe, il a profité de ses quelques jours de repos pour parader à Paris avec son trophée avant de rentrer hier dans la journée à Majorque, chez lui.

Malgré cette nouvelle performance époustouflante, des voix s'élèvent dans le milieu du sport pour remettre en question la manière dont Rafael Nadal a remporté son 14e Roland-Garros. Atteint du syndrome de Müller-Weiss, l'Espagnol souffre énormément de son pied gauche et pour qu'il puisse supporter la douleur, il a subi des infiltrations tout au long de la quinzaine parisienne. Insensibilisé au niveau de son pied, le mari de Xisca Perello a pu jouer normalement, mais sans cette aide, il n'aurait pas pu participer au tournoi. Une problématique qui interroge le cycliste français Guillaume Martin. Le coureur de la Cofidis, interrogé par L'Équipe, a fait part de ses doutes.

"Ce qu'a fait Nadal aurait été impossible dans le vélo, et je trouve ça normal. Si on est malade ou blessé, on ne court pas, on ne fait pas de compétition, ça me semble du bon sens", lance Guillaume Martin avant de poursuivre : "Les médicaments et encore plus les infiltrations n'ont pas qu'un effet de guérison, ça peut certainement avoir des effets sur la performance ou être détourné afin d'améliorer la performance, donc ça me semble très limite".

Des accusations lourdes de la part du cycliste de 28 ans qui évoque presque une situation de dopage de la part de l'Espagnol. "Si un cycliste fait la même chose, déjà c'est interdit, mais quand bien même ça ne le serait pas, tout le monde lui tomberait dessus en le qualifiant de dopé", conclut-il. Des propos très forts de la part de Guillaume Martin, qui n'hésite pas à fustiger l'attitude de Rafael Nadal, qui, malgré la douleur, continue d'impressionner le monde du tennis.

Retrouvez l'interview de Guillaume Martin en intégralité sur le site de L'Équipe.