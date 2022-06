Rafael Nadal fait ses aurevoirs à Paris avec sa discrète femme et sa charmante soeur

Après le sentiment du devoir accompli, le roi de la terre battue est rentré chez lui pour se reposer. Après une quinzaine de rêve à Roland-Garros, Rafael Nadal a une nouvelle fois impressionné tout son monde en remportant pour la 14e fois de sa carrière le tournoi parisien, ce qui porte à 22 son nombre de victoires en Grand Chelem. Un record insensé, surtout quand on sait qu'il a dû affronter des légendes comme Roger Federer et Novak Djokovic tout au long de sa carrière. Malgré ses douleurs récurrentes au pied gauche, le champion de 36 ans a encore impressionné cette année en atteignant un niveau de jeu stratosphérique malgré le poids des années et ses problèmes physiques.

Après sa finale de dimanche et le match facilement remporté face à la surprise du tournoi, le Norvégien Casper Ruud, le tennisman a profité de quelques jours de repos. On l'a vu hier sur le pont Alexandre III parader avec son nouveau trophée et après cette belle journée, il a décidé de rentrer sur son île, à Majorque, avec son clan. Installé au Grand Hôtel avec les siens, Rafael Nadal a quitté les lieux hier après-midi, en compagnie de son entraîneur, Carlos Moya, ainsi que du reste de sa famille. On a notamment pu voir sa mère Ana Maria, très souriante devant les photographes, ainsi que la femme du sportif, la belle Xisca Perello.

Retour à Majorque pour quelques jours de repos

Entourés de gardes du corps, la petite famille a pu prendre la route en direction du Bourget où un avion a été affrété pour qu'ils retournent aux Baléares tous ensemble. On a pu apercevoir Rafael Nadal tout sourire à son arrivée à Majorque et s'il considère Paris et Roland-Garros comme sa deuxième maison, il semblait ravi de pouvoir prendre un peu de repos loin de l'attention médiatique dont il a bénéficié ces dernières semaines. Sa ravissante soeur Maria Isabel était également présente à l'arrivée en Espagne et la famille a pu repartir tranquillement en voiture jusqu'à leur domicile (photos à retrouver dans le diaporama).

Un petit moment de repos à venir pour Rafael Nadal, qui souffre toujours beaucoup de son pied gauche, et qui va devoir trouver une solution s'il souhaite jouer à Wimbledon d'ici quelques semaines.