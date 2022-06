Rafael Nadal logé dans un très luxueux hôtel parisien avec sa femme Xisca

Il fallait être visionnaire pour imaginer une demi-finale entre Rafael Nadal et Alexander Zverev cette année. Après le tirage au sort, tout le monde ne parlait que du potentiel quart de finale entre l'Espagnol et Novak Djokovic. Un match dantesque qui a vu le recordman de victoires à Roland-Garros l'emporter au bout de la nuit. En face, l'Allemand de 25 ans a réussi à venir à bout de la nouvelle pépite du tennis mondial, Carlos Alcaraz et aujourd'hui, le duel entre les deux stars devrait encore faire des étincelles sur le central de Roland-Garros.

L'état de forme de Rafael Nadal inquiète beaucoup les amoureux de tennis, lui qui est atteint d'un syndrome qui entraîne de terribles douleurs dans son pied gauche. "C'est tout le temps là. Parfois plus, parfois moins. Mon problème, c'est qu'il y a beaucoup de jours où je vis avec trop de douleur (...) Je vis avec une tonne d'anti-inflammatoires au quotidien pour me donner une chance. Si je n'en prends pas, je boite", expliquait le joueur de 36 ans récemment. S'il semble souffrir, Rafael Nadal peut en tout cas compter sur un cadre de vie particulièrement confortable cette année à Paris. Ça tombe d'ailleurs très bien puisqu'en ce 3 juin, le Majorquin fête ses 36 ans, espérons que cela lui portera chance pour son match d'aujourd'hui !

Un hôtel de luxe dans le quartier de l'Opéra

Après son match épique contre Novak Djokovic, le tennisman a eu droit à deux jours de repos et il a profité de sa journée d'hier pour peaufiner sa préparation en vue du match d'aujourd'hui. On l'a d'ailleurs vu rentrer à son hôtel avec sa femme Xisca Perello et les deux amoureux ont choisi de loger au Grand Hôtel cette année. Un établissement très réputé, situé dans le 9e arrondissement de Paris, dans le quartier de l'Opéra. Les deux amoureux sont arrivés hier en journée à bord d'un taxi van dans leur hôtel de luxe et l'Espagnol avait l'air en bonne forme. Sa femme, très jolie dans une belle robe estivale, semblait avoir fait quelques emplettes avant de retourner dans leur chambre (photos à retrouver dans le diaporama).

Alors qu'il pourrait remporter cette année son quatorzième titre à Roland-Garros, Rafael Nadal a mis toutes les chances de son côté en s'installant dans l'un des hôtels les plus chics de la capitale.