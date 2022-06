Rafael Nadal : Sa jolie soeur sur un nuage après ce Roland-Garros 'inoubliable'

Les années se suivent et se ressemblent pour Rafael Nadal à Roland-Garros. Pour la quatorzième fois de sa carrière, le tennisman espagnol est reparti victorieux du tournoi parisien et écrit encore un peu plus sa légende. Avec 22 titres du Grand Chelem, deux coups d'avance sur ses rivaux historiques Roger Federer et Novak Djokovic, le Majorquin de 36 ans semble avoir pris une belle avance pour le titre honorifique de meilleur joueur de tous les temps. Pour arriver à ce niveau et malgré les nombreux pépins physiques qui l'ont touché pendant le tournoi, ce dernier peut compter sur la présence et le soutien de son clan chaque année.

Installés dans le box réservé aux proches des joueurs, les parents de Rafael Nadal, sa femme Xisca Perello et sa soeur Maria Isabel sont présents tous les ans pour le soutenir et assister à ses exploits retentissants. Une soeur très présente pour son frère puisqu'elle travaille au sein de son académie. Elle était d'ailleurs présente lundi dernier sur le pont Alexandre III pour poser avec le champion et son nouveau trophée. Active sur les réseaux sociaux, la jeune femme est suivie par plus de 126 000 abonnés et elle a tenu à marquer le coup en publiant plusieurs photos de cette belle quinzaine parisienne.

Une quinzaine dans les tribunes et un petit tour à Montmartre

"Des journées inoubliables à Paris", écrit Maria Isabel Nadal en commentaire de sa publication mise en ligne hier et qui a déjà reçu plus 37 000 likes. Sur la première photo on la voit, tout sourire, avec son frère Rafael et le trophée. Ensuite elle pose avec son père Sebastian et sa mère Ana Maria dans les tribunes du court Philippe-Chatrier, le plus mythique de Roland-Garros. Elle ajoute deux autres photos avec la famille et les amis et on peut notamment apercevoir l'ancienne star du basket Pau Gasol venu soutenir son ami avec sa compagne. Enfin, la belle blonde s'est offert un petit tour à Montmartre, sur la place du Tertre comme tout bon touriste qui se respecte !