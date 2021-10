Pau Gasol jette l'éponge : la légende du basket espagnol tire sa révérence à 41 ans

Il fait partie - avec Tony Parker - des premiers basketteurs européens à avoir connu un succès retentissant en NBA, ouvrant la porte à des dizaines de joueurs très talentueux. Arrivé aux Etats-Unis en 2001, Pau Gasol vient d'effectuer sa dernière saison dans son club de coeur, le FC Barcelone, puisqu'il a annoncé lors d'une cérémonie d'adieu, la fin de sa brillante carrière.

"Je suis ici pour vous communiquer que je vais prendre ma retraite du basket professionnel. C'est une décision difficile, après tant d'années, comme vous pouvez l'imaginer. Mais c'est une décision réfléchie", a-t-il expliqué lors de cet évènement organisé mardi dernier au théâtre du Liceu à Barcelone, entouré de sa famille et de ses proches.

Reconnu comme l'un des plus grands joueurs de l'Histoire et le meilleur basketteur espagnol de tous les temps, Paul Gasol a estimé qu'il était temps à 41 ans, de mettre un terme à une carrière très prolifique. Le compagnon de Cat McDonnell a estimé qu'il faut "savoir tourner la page". Arrivé à un âge très avancé pour un joueur professionnel, le grand copain de Rafael Nadal ne souhaitait pas attendre plus longtemps. "Je voulais finir en jouant et en profitant, et pas en béquilles et entre plusieurs opérations", informe-t-il.

J'aurais beaucoup aimé qu'il soit là avec nous

Père d'une petite fille née en septembre 2020 et qu'il a nommée en l'honneur du regretté Kobe Bryant, il a souhaité lui rendre à nouveau hommage. "Un mot pour mon ami Kobe Bryant... J'aurais beaucoup aimé qu'il soit là avec nous. La vie est parfois très injuste. Je pense à lui, à sa fille. Il m'a appris à être un meilleur joueur, un meilleur leader. Je l'ai toujours considéré comme un grand frère. Donc merci Kobe", a glissé le géant de 2m13.

Les stars du sport n'ont pas hésité à rendre un bel hommage au jeune retraité. Fernando Alonso , Iker Casillas ou encore Dirk Nowitzki, ils ont tous envoyé un beau message à Pau Gasol via les réseaux sociaux.