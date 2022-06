Rafael Nadal bientôt papa ? Le tennisman confirme !

C'est une année complètement incroyable que vit Rafael Nadal en 2022. Qui aurait pu penser que le champion espagnol de 36 ans réussirait une saison aussi folle, remportant coup sur coup l'Open d'Australie et il y a quelques semaines Roland-Garros, portant à 22 son nombre de victoires dans les tournois du Grand Chelem. Une performance affolante, surtout vu l'état de santé physique du joueur, très embêté par son pied gauche et obligé de trouver des solutions pour y remédier. Au-delà de ses succès sur les terrains de tennis, Rafa s'apprête également à connaître de vrais bouleversements dans sa vie familiale.

En couple et marié à Xisca Perello depuis 2019, le grand rival de Roger Federer et Novak Djokovic est resté très discret sur le sujet, mais d'après les informations de la presse espagnole, il attendrait son premier enfant. Photographiée pendant ses vacances, la belle brune laisse apparaître un ventre bien arrondi sous son maillot de bain, de quoi mettre les journalistes espagnols en émoi. Après les rumeurs survenues hier, Rafael Nadal a confirmé l'information auprès de ses fans. Retourné chez lui à Manacor dans les Baléares, le roi de la terre battue a été félicité par des fans venus le voir pendant son entraînement.

Les supporters le félicitent, Rafael Nadal acquiesce

Comme on peut le voir sur les images prises au moment de cette rencontre par Ultima Hora, les fans le congratulent et Rafael Nadal, toujours aussi discret et sympathique, les remercie poliment. Plus beaucoup de doutes donc, le frère de la jolie Maria Isabel va prochainement devenir père pour la première fois. D'après les informations de la presse espagnole, Xisca Perello en serait déjà à 5 mois de grossesse et il ne faudrait plus attendre bien longtemps avant l'accouchement, qui devrait avoir lieu vers octobre si tout se passe comme prévu.