Rafael Nadal révèle pourquoi il a attendu si longtemps avant de se marier avec Xisca Perello

Dimanche 5 juin, Rafael Nadal a remporté pour la 14e fois de sa carrière le trophée de Roland-Garros, sous les yeux de son clan dont sa femme Xisca. Le couple a profité un peu de Paris avant de rentrer en Espagne ; il a été vu en béquilles à Barcelone pour un rendez-vous médical à cause de sa maladie au pied. Durant ces quelques jours, le tennisman a accordé une longue interview à Paris Match dans laquelle il a notamment accepté d'évoquer son histoire d'amour.

Rafael Nadal est en couple avec la très discrète Xisca - Maria Francisca Perelló de son vrai nom - depuis 2005. Une belle romance qui a donné lieu à un mariage en 2019, sur l'île de Majorque. Mais pourquoi avoir attendu toutes ces années avant de passer la bague au doigt de sa chérie ? "On s'est mariés pour faire une grande fête. Dans le fond, cela n'a pas changé grand chose à notre vie, puisque nous sommes ensemble depuis dix-sept ans. Mais il était arrivé un moment, dans notre existence, où cela nous a semblé être le bon timing pour le faire...", a ainsi confié le joueur de 36 ans, dont on ne sait pas encore s'il participera au tournoi de Wimbledon d'ici la fin du mois de juin.

Lors du mariage de Rafael Nadal et Xisca, on avait pu à l'époque constater que la jeune femme avait opté pour une robe de style Art déco de la marque Rosa Clara copiée sur celle de... Meghan Markle. Les amoureux avaient tenté de mettre en place un important dispositif de sécurité pour le grand jour rendant leur mariage ultra sécurisé. Beaucoup de VIP étaient à la noce : David Ferrer, Albert Costa, Feliciano Lopez, Richard Mille et même l'ancien roi Juan Carlos 1er... Le couple avait interdit les smartphones pour éviter les fuites de photos.

Son couple, solide, avec Xisca, le joueur de tennis assure qu'il lui est bénéfique au quotidien. "Cela aide. Dans le sport, dans le tennis plus particulièrement, vous devez resté concentré chaque jour de votre vie. Si vous n'êtes pas stable émotionnellement, cela devient bien plus compliqué", assure Rafael Nadal. Une vision que partagent ses célèbres confrères et compétiteurs de même niveau Roger Federer et Novak Djokovic, tous deux aussi mariés ?

Retrouvez l'interview intégrale de Rafael Nadal dans Paris Match, édition du 9 juin 2022.