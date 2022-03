Nick Kyrgios pète encore un câble : il s'en prend à l'arbitre et fracasse sa raquette !

Les jours se suivent et ne se ressemblent définitivement pas pour Nick Kyrgios. L'Australien de 26 ans est véritablement capable de tout sur un court de tennis, comme de battre les meilleurs joueurs du monde et de perdre ses nerfs le lendemain face à un joueur moins bien classé. Si l'on pensait que tout allait pour le mieux ces derniers temps, notamment depuis qu'il est en couple avec la belle Costeen Hatzi, visiblement le tennisman n'est toujours pas calmé...

Présent au Masters 1000 de Miami, il faisait face à l'Italien Jannik Sinner en huitième de finale, mais tout ne s'est pas passé comme prévu pour Nick Kyrgios qui a de nouveau dégoupillé. À la fin d'un premier set très disputé, l'Australien a commencé à discuter de manière véhémente avec l'arbitre qui lui a donné un point de pénalité, faisant complètement vriller le sportif. Au changement de côté, il continue à argumenter avec l'arbitre avant de fracasser sa raquette contre le sol, recevant du même coup un jeu de pénalité et un break d'avance pour son adversaire.

Le quatrième tour à Miami, un des plus grands tournois, et vous, vous ne faites pas votre travail. C'est embarrassant

Totalement hors du match, Nick Kyrgios a passé la rencontret à houspiller l'arbitre à plusieurs reprises, remettant en cause ses capacités à arbitrer à ce niveau. "Vous devriez être viré sur le champ. Comment est-ce possible ? Le quatrième tour à Miami, un des plus grands tournois, et vous, vous ne faites pas votre travail. C'est embarrassant", lui a-t-il notamment lancé. La suite a été du même acabit pour le tennisman gaffeur, qui ne comprenait pas ce que lui voulait l'arbitre : "Je ne vous ai rien dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a d'antisportif là ? Qu'est-ce qui est antisportif? Je parlais à mon ami !".