Nick Kyrgios au fond du trou : le tennisman révèle avoir eu des 'pensées suicidaires'

Ce n'est pas parce qu'ils sont jeunes et très riches que les sportifs professionnels ne peuvent pas avoir de problèmes et sombrer dans la dépression. Devenu une star controversée du tennis depuis plusieurs années, Nick Kyrgios fait partie des meilleurs joueurs du monde. À l'image de Benoit Paire, l'Australien est un adepte des pétages de plomb et il est aussi bien capable de battre un top 10 mondial que de perdre face à un joueur quasiment inconnu. Une attitude qui désarçonne autant ses adversaires que les suiveurs de la petite balle jaune.

Après une Open d'Australie plus que réussi au cours duquel il a remporté la finale du double, malgré un incident impliquant un très jeune spectateur, le tennisman de 26 ans a décidé de publier un message très touchant sur son compte Instagram. Suivi par plus de 1,8 millions d'abonnés, Nick Kyrgios y fait part de ses problèmes et de la période très compliquée qu'il a vécu il y a quelques années de ça. "C'était moi il y a trois ans à l'Open d'Australie. La plupart des gens se diront que j'allais bien mentalement et que je profitais de ma vie... c'était l'une de mes périodes les plus sombres", écrit-il avant de faire une référence à la première photo qu'il a publié pour accompagner son message : "Si vous regardez mon bras droit, vous pourrez voir des traces d'automutilation".

J'étais seul, déprimé, négatif, abusant d'alcool et de drogues, repoussant ma famille et mes amis

Une période visiblement très dure pour le tennisman, qui a même pensé au pire, comme il le révèle. "J'avais des pensées suicidaires et je n'arrivais pas à sortir de mon lit sans parler de jouer devant des millions de personnes. J'étais seul, déprimé, négatif, abusant d'alcool et de drogues, repoussant ma famille et mes amis. J'avais l'impression de ne pouvoir parler ou faire confiance à personne, parce que je ne m'ouvrais pas, je refusais de m'appuyer sur mes proches", poursuit-il dans cet émouvant message.