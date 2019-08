Nick Kyrgios : Énorme pétage de plombs et amende record !

Face à ce comportement explosif et inacceptable, l'ATP a choisi de réagir et d'imposer une amende de plus de 101000 euros à Nick Kyrgios pour "avoir quitté le court sans permission, proféré des obscénités et pour sa conduite anti-sportive envers son adversaire." Une enquête approfondie va avoir lieu et le bad boy australien pourrait être suspendu selon ses conclusions.

Ce coup d'éclat de Nick Kyrgios n'est pas le premier. On se souvient notamment que le sportif avait simulé une masturbation en plein match en juin 2018. L'ATP n'avait pas non plus tardé à le sanctionner pour "comportement inapproprié". Il avait été condamné à une amende de 15 000 euros.