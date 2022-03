Nick Kyrgios fou amoureux : le tennisman s'éclate à Miami avec sa compagne Costeen Hatzi

La vie est souvent faite de haut et de bas, pour les sportifs c'est pareil. Alors qu'il était au fond du trou il y a encore quelques mois, Nick Kyrgios est en train de revivre sur les terrains de tennis. Le sportif de 26 ans a très bien fait de participer au tournoi de double de l'Open d'Australie puisqu'il y a remporté la victoire finale et a relancé sa saison. Si cela ne l'empêche pas de continuer d'enchaîner les frasques comme tout récemment du côté d'Indian Wells, l'Australien est sur une très bonne dynamique.

Si tout va pour le mieux actuellement avec une nouvelle victoire face à l'Italien Fabio Fognini, Nick Kyrgios peut profiter de ses moments de détente du côté de Miami avec sa nouvelle conquête, la ravissante Costeen Hatzi. Visiblement très amoureux, le tennisman gaffeur a passé du bon temps avec la belle brune. Entre deux éclats de rire, les tourtereaux se sont amusés à se prendre en selfie et à s'embrasser tendrement sur un grand canapé. Une belle journée de détente pour le joueur qui a pu recharger les batteries avant la suite de la compétition.

Kyrgios bien de retour après une période difficile

En lice pour la victoire finale à Miami, Nick Kyrgios aurait pu croiser la route de Gaël Monfils mais le Français s'est fait éliminer au tour précédent. Il pourrait néanmoins affronter de sacrés joueurs puisque Daniil Medvedev et Alexander Zverev sont toujours en lice dans le tournoi. Revenu à son meilleur niveau, l'Australien est capable de battre n'importe quel joueur et si l'on y ajoute la belle relation qu'il a développé en dehors des cours avec Costeen Hatzi, le tennisman est au top en ce moment. Ce qui fait plaisir à voir quand on sait que Nick Kyrgios a récemment avoué avoir vécu des moments très difficiles par le passé. "J'avais des pensées suicidaires et je n'arrivais pas à sortir de mon lit sans parler de jouer devant des millions de personnes. J'étais seul, déprimé, négatif, abusant d'alcool et de drogues, repoussant ma famille et mes amis", a-t-il écrit à la fin du mois de février.

Aujourd'hui revenu à son meilleur niveau, Nick Kyrgios poursuit sa route à Miami et il sait qu'il peut compter sur Costeen pour l'encourager !