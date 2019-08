Fabio Fognini bientôt papa pour la 2e fois, sa femme Flavia est enceinte

Quelques jours plus tard, Fabio Fognini s'est confié au magazine L'Équipe. Lors de l'interview, le tennisman italien de 32 ans y a évoqué l'importance de son épouse, retirée du circuit WTA depuis 2015. "Elle m'aide dans le sens où elle a exercé le même métier que moi et elle connaît les sacrifices. Elle sait ce que cela signifie de devoir se lever pour s'entraîner sans en avoir parfois envie", a-t-il expliqué. Connu pour ses coups de sang sur les courts et son caractère parfois un peu trop explosif, Fabio Fognini peut compter sur Flavia pour voir ses points forts et lui redonner confiance quand il ne croit plus assez en son talent. "Elle n'est pas la seule à le me dire. Pourtant, j'ai toujours l'intention de bien faire les choses, mais quand je mets à faire une fixation, je suis très têtu et... parfois, je ne me supporte pas", a avoué le 11e joueur mondial qui a remporté le Masters de Monte-Carlo en avril dernier face à l'Espagnol Rafael Nadal. Tant que Flavia le supporte, tout va bien !