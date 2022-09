"Il ne peut pas lui pardonner" : Le prince William catégorique avec Harry...

Il y a encore quelques années, personne n'aurait prédit qu'entre Harry et William, deux frères aussi complices que complémentaires, la guerre serait déclarée. C'est pourtant ce qu'il s'est passé en 2020. La décision d'Harry et de son épouse Meghan Markle d'abandonner leur statut de membres actifs de la monarchie et de s'installer en Amérique a jeté un énorme froid entre eux. Depuis, rien ne semble pouvoir apaiser les tensions et d'après une experte royale, une réconciliation sincère et profonde n'aura jamais lieu.

Pour Katie Nicholl, auteure de The New Royals - Queen Elizabeth's Legacy and the Future of the Crown, "[William] a toujours pensé que son frère serait son allié au sein de la Firme et qu'il pourrait compter sur lui" a-t-elle déclaré dans l'émission Dan Wootton Tonight dont le Daily Mail a relayés les propos. Les dernières années ont finalement changé la donne : "William n'arrivera pas à pardonner Harry. Pas seulement à cause de son comportement, de ce qu'il a fait et de la manière dont il l'a fait, mais aussi pour toute la pression qui pèse désormais sur lui. [...] Il a toujours pensé qu'il pourrait compter sur son frère. Mais maintenant, il est livré à lui-même. Heureusement qu'il a Kate Middleton à ses côtés."

Malgré tout, les princes William et Harry ont réussi à faire bonne figure et à se montrer proches et soudés au cours des derniers jours difficiles. Ils avaient même créé la surprise en apparaissant avec Kate Middleton et Meghan Markle, leurs épouses respectives, pour observer les hommages du public à la reine aux abords du château de Windsor. Mais cette unité ne serait qu'une proximité de façade d'après de multiples experts dont Katie Nicholl.

Entre Harry, William, Kate et Meghan, le bon temps des Fab Four n'est pas près de repointer le bout de son nez. Les mémoires à venir du prince Harry ne vont rien arranger. Près de deux ans après l'interview explosive que le duc et la duchesse de Sussex ont accordée à Oprah Winfrey, le prince Harry s'apprête à sortir un livre vérité sur sa vie et donc celle de la famille royale. Une oeuvre qui ne présage rien de bon pour la monarchie...