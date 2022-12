Diaporama : Prince William : Prêt à contre-attaquer contre Harry ? Une réunion de crise prévue avec Charles !

3 / 18

Le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles - La famille royale et le gouvernement du Royaume Uni lors de la cérémonie d'accueil du président de l'Afrique du Sud, en visite d'état à Londres, Royaume Uni, le 22 novembre 2022. © BestImage