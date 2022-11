"De plus en plus chaotique" : Rares confidences de Meghan Markle sur sa fille Lilibet, qui a passé un grand cap !

A 17 mois, il semblerait que la petite Lilibet soit enfin prête à courir partout ! Née en juin 2021 des amours entre le prince Harry et Meghan Markle, la petite fille apprendrait en ce moment même à marcher, selon les confidences de sa mère dans son podcast Archetypes (qui a pour but d'évoquer avec différents invités le sujet de la santé mentale).

Discutant lors de cet épisode avec Sophie Grégoire, la femme du Premier Ministre canadien Justin Trudeau et l'actrice Pamela Adlon, la duchesse de Sussex a en effet accepté d'évoquer rapidement sa petite princesse, avant de confier que son grand frère, Archie (3 ans et demi), était quant à lui "en plein dedans". Semblant plein d'énergie, le duo devrait faire passer de longues journées à ses parents... ce que Meghan Markle a déjà anticipé ! "Je suis sûre que ça ne fera que devenir plus chaotique à mesure qu'ils grandiront", a-t-elle confié avec humour et honnêteté.

En attendant, la femme du prince Harry profite à fond de sa famille, avec qui elle passe le plus de temps possible. Et notamment le matin : maman poule, elle a expliqué comment elle leur préparait un bon petit-déjeuner tous les jours. "Je prépare le petit déjeuner pour les trois. C'est très important pour moi. J'adore le faire", raconte-t-elle, avant de préciser qu'elle doit également donner à manger aux trois chiens et préparer la boite à goûter de son fils, qu'elle emmène ensuite à l'école.

Et le prince Harry dans tout cela ? Selon les confidences de la jeune femme, il serait "génial" avec ses enfants, qu'il aide tous les matins à se lever. Avant de gérer la parution de ses mémoires, qui pourraient définitivement le couper de la famille royale britannique, notamment de son père, le roi Charles III et de son frère, le prince William ? On l'imagine, surtout que le prince Harry en a déjà tiré une énorme somme... près de 20 millions de dollars !