Meghan Markle de sortie : ce bijou en l'honneur d'Archie qui coûte des milliers d'euros

Devenir maman est sans doute le plus beau rôle que la vie a offert à Meghan Markle. La duchesse de Sussex a mis au monde son premier enfant, un garçon prénommé Archie, le 6 mai 2019. Aujourd'hui âgé de 3 ans, le petit garçon, aux bouclettes rousses comme son papa, fait la fierté de ses parents. Et le fait d'avoir une petite soeur, Lilibet, 1 an, n'a rien changé de l'amour et de l'admiration que sa célèbre maman lui voue. Il y a peu, l'ex-actrice star de la série Suits s'est offert une virée shopping dans son quartier de Montecito avec un ami. Une petite sortie au cours de laquelle un détail important mais discret n'a pas échappé aux médias britanniques.

A la pointe du style, Meghan Markle avait habillé son look d'un magnifique collier doré terminé par une belle émeraude. Le bijou n'est autre que le Baby Queen Water Drop Emerald Solitaire de la maison Logan Hollowell. Cette acquisition lui a valu la coquette somme de 3027 livres, soit environ 3513 euros. Un montant conséquent qu'elle a dépensé par amour pour son fils de 3 ans.