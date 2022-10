Diaporama : Meghan Markle de sortie : ce bijou en l'honneur d'Archie qui coûte des milliers d'euros

Le prince Harry, duc de Sussex et sa femme Meghan Markle, duchesse de Sussex (enceinte) arrivent à l'opéra de Sydney le premier jour de leur première tournée officielle en Australie, le 16 octobre 2018. Lorsque Kensington Palace a officialisé la grossesse de Meghan Markle, la duchesse de Sussex et son époux le prince Harry venaient à peine d'arriver à Sydney. © Purepeople BestImage

Portraits de Meghan Markle, duchesse de Sussex (enceinte), lors de sa visite à Government House, Melbourne le 18 octobre 2018. Le prince Harry et Meghan Markle sont en voyage officiel pendant 16 jours en Australie, Nouvelle Zélande, Fidji et Tonga © Purepeople BestImage

Meghan Markle, duchesse de Sussex, et son fils fils Archie ont rencontré l'archevêque D. Tutu et sa femme à Cape Town, Afrique du Sud. Le 25 septembre 2019 © Purepeople BestImage

Le prince Harry et Meghan Markle visitent l'université de Chichester dans le Sussex le 3 octobre 2018. C'est le premier déplacement officiel du duc et de la duchesse de Sussex dans la région. © Purepeople BestImage

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, avec leur fils Archie ont rencontré l'archevêque Desmond Tutu et sa femme à Cape Town, Afrique du Sud. Le 25 septembre 2019 © Purepeople BestImage

Le prince Harry et Meghan Markle, duc et duchesse de Sussex, présentent leur fils Archie dans le hall St George au château de Windsor le 8 mai 2019. © Purepeople BestImage

Meghan Markle reçoit les femmes qui apparaissent dans le livre de recettes ""Together, our community cookbook"" au palais Kensington à Londres le 20 septembre 2018. © Purepeople BestImage

