Mort d'Elizabeth II : cet important projet que Meghan Markle a mis en stand-by le temps du deuil

Le 8 septembre dernier, c'est tout un pays qui s'est arrêté de vivre. Lors de l'annonce du décès d'Elizabeth II, reine d'Angleterre depuis plus de soixante-dix ans, la Grande-Bretagne a été plongée dans le deuil comme rarement auparavant. Alors que l'état de santé de la reine était annoncé très fragile, toute sa famille s'est rassemblée au château de Balmoral en Écosse, pour se rendre à son chevet. Son petit-fils Harry est venu le plus rapidement possible, alors qu'il se trouvait depuis plusieurs jours en Europe avec sa femme Meghan Markle. Présent sur le sol anglais, le duc de Sussex n'a pas eu le temps de faire ses adieux à sa grand-mère, tout comme les princes William, Andrew et Edward pourtant arrivés un peu avant lui.

Malgré les tensions qui ont pu exister dans le passé entre la famille royale et le jeune couple, cette période de deuil a au moins permis de rassembler tout le monde et on a vu il y a quelques jours le prince William et sa femme Kate Middleton aux côtés d'Harry et Meghan. Anciennement actrice à succès, la sublime brune de 41 ans a vu sa notoriété grimper en flèche grâce à son histoire d'amour avec le duc de Sussex et bien qu'elle n'apparaisse plus vraiment au cinéma ou à la télévision, elle continue de multiplier les projets ces derniers temps. Parmi ceux-ci, on retrouve un podcast intitulé Archetypes, et pour lequel elle a sorti trois épisodes sur Spotify depuis le 23 août dernier.

Son podcast mis sur pause

Circonstances obligent, Meghan Markle a été contrainte de mettre en pause ce projet le temps du deuil de la reine d'Angleterre et de l'avènement de son fils, Charles III. C'est à travers un message sur la page Spotify du podcast que la nouvelle a été divulguée : "Les nouveaux épisodes d'Archetypes vont être mis en pause durant la période de deuil de sa Majesté la reine Elizabeth II". Une période qui va s'étendre jusqu'à sept jours après les funérailles de la reine, qui auront lieu le 19 septembre prochain.

Dans ce podcast, pour lequel Harry et Meghan ont reçu un très juteux contrat, l'ancienne actrice reçoit des personnalités très célèbres puisque sur les trois premiers épisodes, il s'agissait de la récente retraitée Serena Williams, la chanteuse Mariah Carey et l'actrice et productrice Mindy Kaling. Malheureusement, les fans de Meghan Markle vont devoir attendre plus longtemps que prévu pour écouter les prochains épisodes.