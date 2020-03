Meghan Markle : De grosses tensions avec Kate Middleton, "tellement coincée"

Meghan Markle est partie. La duchesse a rejoint Vancouver et son fils Archie (10 mois) après avoir participé – avec son mari, Kate Middleton et le prince William – à la messe annuelle organisée pour la célébration du Commonwealth à l'Abbaye de Westminster, le 10 mars 2020. Des bruits de couloir disaient déjà que les relations entre Meghan et Kate étaient tendues. Les informations exclusives du Daily Mail datées de mercredi les confirment.

"Ils sont tous si coincés, surtout Kate"

D'après nos confrères britanniques, Meghan Markle aurait dit à des "amis proches" que sa tournée d'adieux au Royaume-Uni l'avait confortée dans l'idée qu'elle avait bien fait d'abandonner son titre de membre senior de la famille royale. "Elle a dit que ce voyage était la confirmation qu'elle avait fait le bon choix, celui de partir. Les relations entre les membres de la famille royale ne sont pas chaleureuses et elle veut élever Archie dans un foyer rempli de rires, de joie et de beaucoup de câlins", a confié au Daily Mail une source proche de la duchesse restée anonyme.

"C'est toujours étrange pour elle que personne ne se fasse de câlins et qu'ils soient tous tellement coincés, surtout Kate. Elle dit que c'est évident que Kate et William n'approuvent pas leur choix, et que les tensions entre eux sont à couper au couteau", poursuit cette même source.

Lors de leur dernier engagement à l'Abbaye de Westminster, Meghan et Harry sont arrivés les premiers, suivis quelques minutes plus tard par Kate et William. C'était la première apparition du Fab Four depuis l'annonce du "Megxit" il y a deux mois. Les deux couples se seraient "bizarrement" et brièvement salués, puis Harry et William auraient rapidement discuté, alors que les duchesses sont restées silencieuses. "Kate l'a brièvement regardée et s'est contentée du strict minimum", ajoute cet ami au Daily Mail.

Kate a "mal pris" le départ de Meghan et Harry

Déplorant cette ambiance morose, Meghan Markle ne regrette cependant pas d'avoir laissé Archie au Canada . "Elle dit qu'elle n'avait pas voulu faire de mal en partant sans Archie, mais assure que cela n'avait aucun sens de l'emmener et de le mettre en danger", a poursuivi cet "ami", précisant que la duchesse organisait des FaceTime tous les jours pour voir son fils de 10 mois. Ayant des craintes sur la pandémie de covid-19 , Meghan aurait admis qu'elle n'avait "pas eu le temps de se renseigner" sur le sujet. "Meghan dit que toute cette affaire est inquiétante et qu'elle sera heureuse d'être à la maison avec Archie", est-il précisé.

On l'aura compris, les relations entre Kate Middleton et Meghan Markle sont loin d'être au beau fixe. Des sources ont indiqué à Vanity Fair que la duchesse de Cambridge avait "mal pris" le départ de Meghan et Harry. "Ce n'est facile pour personne. Je pense qu'ils sont tous émus. Je pense que Kate l'a mal pris. Avec Harry et William, ils formaient un trio si heureux. Elle pense que ce qui est arrivé est très triste", explique cette source restée anonyme, précisant que les deux couples n'ont eu que "trop peu de temps" ensemble durant cette tournée d'adieux.