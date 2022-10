Prince Harry définitivement exclu de la famille royale ? La décision de son père qui ne passe pas...

C'est le casse-tête qui agite le roi Charles en ce moment : à la veille de son premier voyage à l'étranger en tant que monarque, qui sera désigné pour s'occuper des affaires courantes du Palais pendant son absence ? Si la règle veut que les cinq premières personnes majeures dans l'ordre de succession prennent ce rôle (soit la reine Camilla, les princes William et Harry, le prince Andrew et sa fille, la princesse Béatrice), cela ne lui conviendrait pas du tout... et il ferait tout pour la changer !

En cause, les cas difficiles de son fils, le prince Harry et surtout de son frère, le prince Andrew. En effet, le roi Charles refuserait en bloc que celui-ci ait la moindre once de pouvoir dans la famille royale, lui qui a été démis de ses titres militaires après avoir été impliqué dans l'affaire Epstein. Pour le contrer, il aurait alors prévu un amendement à la règle qui permettrait de le remplacer par leurs autres frères et soeurs, la princesse Anne et le prince Edward, tous les deux déjà très impliqués dans les missions de la famille royale.

Et tous les deux remplaceront également le prince Harry, victime collatérale de cette décision. Le fils cadet du roi Charles s'attendait cependant sûrement à cette décision, lui qui avait de toute façon renoncé à ses droits en sortant des membres seniors de la famille royale. Cependant, en ces temps de fragile réconciliation, cela ne lui fera peut-être pas vraiment plaisir de se voir remplacer par sa tante et son oncle...

Une décision de longue date

Mais pas question pour lui de s'en prendre à son père : en effet, si l'on apprend que le roi Charles III ferait tout pour avancer la prise de décision au maximum, histoire de partir pour son premier voyage à l'étranger l'esprit tranquille, l'amendement avait en réalité été proposé et validé par la reine Elizabeth II avant son décès. Celle-ci offrait d'ailleurs là une belle promotion à sa petite-fille Béatrice, discrète depuis quelques années mais toujours présente lorsque la famille royale l'exige.

Alors, plus question de voir le prince Harry et le prince Andrew aux côtés du nouveau souverain ? Pour le frère du roi, c'est quasiment certain, puisque leurs relations, qui n'ont jamais été très bonnes, sont exécrables depuis quelques années et que le roi Charles avait souvent usé de son influence auprès de sa mère pour l'exclure des protocoles.

En revanche, le prince Harry pourrait revenir régulièrement pour les grands événements de sa famille... du moins, s'il n'en révèle pas trop dans ses mémoires, qui devraient sortir à la fin de l'année.