Prince Harry et Meghan Markle : Énième humiliation pour le couple... zappé de la famille royale !

Le roi Charles III s'installe... et en profite pour passer un petit coup de balai dans la famille royale ! Alors que tout le site internet de la monarchie britannique a été réinitialisé après son arrivée sur le trône, certains observateurs ont pu remarquer que le prince Harry et sa femme Meghan Markle n'apparaissent plus à leur place habituelle, après le prince William et Kate Middleton... mais tout en bas, au milieu des cousins éloignés de la reine, les Kent et les Gloucester !

Une décision peu surprenante : le nouveau souverain n'avait jamais caché le fait qu'il voulait une monarchie "resserrée" autour de ses membres principaux. Son fils cadet ayant exprimé sa volonté de sortir des membres "seniors" de la famille royale et ne faisant plus d'engagements spéciaux, il était donc logique pour lui de le reléguer tout en bas, derrière son frère, mais également ses oncle et tante Anne et Edward. Ses cousins dans leur ensemble (Beatrice et Eugenie d'York, Zara et Peter Phillips et Louise et James de Wessex) ne sont en revanche pas concernés, puisqu'ils ne font pas partie des membres seniors.

Une seule exception à ses côtés sur le site, son oncle, le prince Andrew, également rejeté du clan royal. Mais pour une toute autre raison : accusé d'avoir participé à l'affaire Epstein et d'avoir abusé sexuellement d'une mineure, le fils cadet de la reine Elizabeth II a été mis au ban de la famille et n'a plus aucun engagement public, contrairement à ses frères et à sa soeur.

Présent pour toutes les cérémonies en hommage à sa mère, aux côtés de tous les membres de la fratrie, il avait cependant été empêché de porter son uniforme militaire, lui à qui les fonctions militaires ont toutes été retirées. Même traitement pour le prince Harry, qui avait dû abandonner ses atours au moment de quitter la famille royale.

Assez en colère contre son clan depuis ce départ en 2020, celui-ci semblait avoir cependant retrouvé de fragiles relations avec sa famille après les différentes cérémonies de l'enterrement de sa grand-mère, la souveraine restée sur le trône pendant 70 ans. Ce changement d'ordre sur le site internet va-t-il déjà tout ruiner ? Difficile de le savoir, tant toute la famille reste silencieuse depuis le décès qui les a tant marqués. Mais les révélations devraient s'enchaîner dans les prochaines semaines...