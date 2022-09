Le prince Harry "en panique" et désespéré : après en avoir trop dit, il est prêt à tout pour revenir en arrière

Selon The Sun, le prince Harry serait "en panique". Ses plans ont été chamboulés à cause de mort d'Elizabeth II, le 8 septembre dernier. Et il y a des dizaines de millions d'euros en jeu. Alors que les mémoires du duc de Sussex étaient attendues pour la fin 2022, il y a quelques jours, la rumeurs disait qu'elles seraient reportées afin de respecter une période de deuil. Finalement, la parution pourrait sortir le 24 novembre, date de Thanksgiving aux États-Unis. Une mauvaise nouvelle pour le mari de Meghan Markle qui veut en changer des extraits.

Lui qui a signé un contrat de 35 millions de livres sterling (soit 39 millions d'euros) et qui aurait déjà touché une avance de 19,5 millions d'euros, serait en panique à l'idée que certains passages du livre soient jugés "insensibles" après la mort d'Elizabeth II et l'arrivée sur le trône de son père Charles III. Harry aurait donc contacté son éditeur dans l'espoir de faire changer certains choses. La maison d'édition Penguin Random House a déjà mis beaucoup de temps à valider la version finale du livre, n'hésitant pas à demander au fils de la regrettée Diana d'y apporter des améliorations. "Les éditeurs ont payé 20 millions de dollars d'avance parce qu'ils savaient que tout ce qui serait écrit serait énorme pour les ventes. Mais le premier projet qu'ils ont reçu était décevant car il était un peu trop émotif (...) Finalement, la version finale a été terminée et approuvée et beaucoup d'argent et d'énergie ont été dépensés pour s'assurer qu'il sorte cette année", a confié une source. Pas sûr donc que la demande d'Harry aboutisse.

"Il y a des choses qui pourraient ne pas être très bien vues si elles sortent si peu de temps après la mort de la reine et le couronnement de son père. Il veut que cela soit modifié. Ce n'est en aucun cas une réécriture totale. Il veut désespérément faire des changements. Mais il est peut-être trop tard", a confié une autre source.

En attendant de voir si le prince Harry pourra adoucir certains passages de son ouvrage, c'est une autre parution qui fait parler pour le moment. Des extraits du livre Courtiers : The Hidden Power Behind The Crown du Valentine Low, journaliste du Times et expert de la monarchie britannique, ne cessent de fuiter. Dans ceux-ci, Meghan Markle y est décrite comme une "sociopathe narcissique" et une sacrée manipulatrice. Un autre coup dur pour le couple...