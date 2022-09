Mort d'Elizabeth II : pourquoi la reine d'Angleterre portait-elle toujours des couleurs très vives ?

Elle qui aimait tant les couleurs est, aujourd'hui, entourée de voiles noirs. Jeudi 8 septembre 2022 à, la reine Elizabeth II est morte à l'âge de 96 ans, après avoir provoqué l'inquiétude de ses médecins, et avoir rameuté la famille entière à son chevet, en Ecosse, au château de Balmoral. C'est un bouleversement pour chacun des membres de la couronne royale, pour le pays entier... et pour tous ceux qui suivent les aventures de la royauté britannique à travers le monde.

Les couleurs sombres sont de rigueur, alors que l'Angleterre s'apprête à enterrer Elizabeth II. Mais comme vous le saviez, la souveraine n'était pas seulement la reine du pays, elle était aussi et surtout une reine très pointue de la mode. Pourquoi mettait-elle un point d'honneur à faire vriller les rétines à la moindre apparition, alors qu'elle optait pour des teintes plus sobres sur son temps libre ? C'est bien simple. A 96 ans, et après 70 ans de règne - célébré, d'ailleurs, par la Trooping the colour, soit la parade des couleurs -, elle craignait simplement qu'on ne la reconnaisse pas, ou qu'on ne la repère pas dans la foule...

Je peux toujours porter du beige car personne ne saura qui je suis

"Ma remarque préférée de la reine était : 'Je peux toujours porter du beige car personne ne saura qui je suis' ", écrivait effectivement Robert Hardman, un biographe qui l'a longtemps suivie dans ses déplacements, dans son livre Our Queen, paru en 2012. Rose, jaune, rouge, bleu, lilas, violet... en sept décennies de règne, Elizabeth II a effectivement testé tout l'arc-en-ciel, et chaque tentative fut un pari gagnant. N'allait pas croire, pour autant, qu'elle choisissait ses vêtements au hasard, pour peu qu'ils soient éclatants. "Elle n'assistera pas à un engagement dans un lieu verdoyant, comme un champ de courses ou une fête dans un jardin, dans un vert camouflant, précise le journaliste et écrivain royal Sali Hughes dans son livre de 2019, Our Rainbow Queen. Mais elle se fera un plaisir de déployer le vert pour se démarquer là où c'est nécessaire." C'est une jolie étoile, ainsi, qui rejoint aujourd'hui les autres, tout là-haut dans le ciel.