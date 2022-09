Charles III bientôt couronné : de gros changements prévus pour le roi et une date très symbolique !

Les funérailles de la reine Elizabeth II ont eu lieu et désormais le règne de Charles III démarre. Mais déjà, le nouveau monarque envisage des changements de taille. En effet, l'on apprend du Daily Mail, que le père de William et Harry veut un couronnement allégé au printemps prochain, afin de refléter sa nouvelle monarchie. Et c'est une date bien particulière qu'il pourrait choisir puisqu'il le ferait à l'occasion du 70e anniversaire de règne du couronnement de sa mère. Celui qui est sur le point de rentrer dans une période de deuil royal, penserait à organiser le service le 2 juin de l'année prochaine.

"L'opération Golden Orb", qui est le nom donné à la planification du couronnement de Charles, est déjà en cours. Des sources ont révélé que la cérémonie de couronnement devrait être "plus courte, plus petite et moins chère" que celle qui a vu sa mère couronnée reine en 1953. Charles III entend ainsi montrer au monde entier comment sa "monarchie allégée" fonctionnera à l'avenir. Il espère à travers ce message rappeler qu'il prend en compte de la crise actuelle du coût de la vie qui saisit sa nation. Les aspects traditionnels, eux, devraient néanmoins rester inchangés. Et pour promouvoir la protection de la diversité au Royaume-Uni, l'époux de la reine consort Camilla pourrait bien inviter des membres de différentes confessions, y compris des chrétiens, des musulmans, des juifs, des hindous et des bouddhistes comme partie de la congrégation.

Une cérémonie majestueuse et (très) coûteuse

Mais ces informations ne devraient pas tout de suite être rendues public puisque la famille royale s'apprête à entrer dans une période de deuil royal. Après les funérailles d'Elizabeth II, ils vont en effet rejoindre Balmoral, où elle est décédée le 8 septembre dernier. Mais l'opération "Golden Orb" est en tout cas bien lancée, et si Sa Majesté a dû attendre seize mois pour sa propre inauguration en 1953, celle de Charles devrait avoir lieu dans un délai beaucoup plus court. Lorsqu'il est évoqué que la cérémonie devrait être moins coûteuse, c'est que celle de la reine Elizabeth II avait été majestueuse, on parle d'un coût d'1,57 million de livres sterling à l'époque, soit environ 45 millions de livres sterling aujourd'hui.