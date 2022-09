Diaporama : Charles III bientôt couronné : de gros changements prévus pour le roi et une date très symbolique !

Charles III bientôt couronné : de gros changements prévus pour le roi et une date très symbolique !

Le prince Harry, duc de Sussex, Le roi Charles III d'Angleterre, La princesse Anne, Peter Phillips - Procession du cercueil de la reine Elizabeth II d'Angleterre de Wesminster Hall où il était exposé au public, jusqu'à l'Abbaye de Westminster. Le cercueil est installé sur l'affût du canon, puis tiré par 142 marins de la Royal Navy à l'aide de cordages, dans la plus pure tradition de la monarchie britannique.

Le roi Charles III d'Angleterre et le prince William, prince de Galles arrivent à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II à Londres, Royaume Uni, le 19 septembre 2022.

Le roi Charles III d'Angleterre et le prince de Galles William - Arrivées au service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre. Le 19 septembre 2022

Le roi Charles III d'Angleterre - Procession du cercueil de la reine Elizabeth II d'Angleterre de l'Abbaye de Westminster à Wellington Arch à Hyde Park Corner, près du palais de Buckingham, au son de Big Ben et de coups de canon. Dans le cadre des funérailles d'Etat, le cercueil sera ensuite transféré dans le corbillard royal pour prendre la direction du château de Windsor. Londres, le 19 septembre 2022.

7 / 15

Le prince William, prince de Galles, Le prince Harry, duc de Sussex et Peter Phillips - Procession du cercueil de la reine Elizabeth II d'Angleterre de Wesminster Hall où il était exposé au public, jusqu'à l'Abbaye de Westminster. Le cercueil est installé sur l'affût du canon, puis tiré par 142 marins de la Royal Navy à l'aide de cordages, dans la plus pure tradition de la monarchie britannique. Cette tradition remonte aux funérailles d'Etat de la reine Victoria en février 1901. Londres, le 19 septembre 2022. © Emilio Morenatti / PA via Bestimage