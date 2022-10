Charles III et la reine consort Camilla affrontent une longue séparation, les raisons dévoilées

Le 8 septembre dernier, à la mort de la reine Elizabeth II, les vies du prince Charles et de sa femme Camilla Parker-Bowles ont basculé. Ils avaient beau le savoir depuis longtemps, il est difficile de s'approprier un aussi grand rôle dans une monarchie. Le prince est devenu le roi Charles III, Camilla, reine consort, après qu'Elizabeth II a donné son accord. Le couple a donc assuré ses fonctions à la minute où il a appris la disparition de la Souveraine. Un rôle lourd et difficile en plein deuil à l'issue duquel Camilla Parker-Bowles a visiblement eu besoin de souffler.

C'est seul que le roi Charles III a fait ses dernières visites officielles. Pas de Camilla dans les parages. Une question hantait alors tous les esprits : où est passée la reine consort ? Le Times of India en a donné la réponse. Camilla Parker-Bowles s'est rendue en Inde, pour un séjour privé entre copines. Si Charles devait l'accompagner, les récentes péripéties survenues au sein du gouvernement l'ont contraint à rester au Royaume-Uni.

La reine Camilla profite d'une parenthèse au calme avec des copines dans un centre de santé holistique. Pas de téléphone portable ni d'alcool au programme, un seul mot d'ordre : repos ! Pendant une dizaine de jours, Camilla va suivre des thérapies de rajeunissement, des séances de méditation, d'homéopathie et d'Ayurveda, une médecine traditionnelle du pays. Un séjour personnalisé pour chacun des patients afin d'adapter au mieux les traitements en fonction des besoins. Et comme a tenu à le rappeler une source policière, "aucun programme d'engagement public ni aucune interaction n'ont été programmés pendant son séjour."

Camilla Parker-Bowles a donc tout le loisir de souffler avant de retrouver son mari. Le parcours de l'épouse du roi Charles dans la famille royale n'a pas été de tout repos. Amour secret du père de William et Harry, elle s'est longtemps attirée les foudres du peuple britannique, fervent défenseur de la regrettée Diana Spencer. Mais au fil des années, le couple, paria chez les Windsor, a convaincu par sa discrétion, sa patience, son dévouement et sa sympathie. Un règne qui s'annonce donc bien plus serein que prévu...