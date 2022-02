Camilla, future reine d'Angleterre : cette incroyable couronne qu'elle portera

Le 5 février 2022, à l'occasion de son jubilé de platine, Elizabeth II a officialisé le futur statut royal de sa belle-fille : Camilla, duchesse de Cornouailles, deviendra reine consort lorsque son mari le prince Charles montera à son tour sur le trône. Une annonce inattendue à laquelle les principaux intéressés, reconnaissants, ont rapidement répondu dans un communiqué transmis par Clarence House.

A en croire les informations du Daily Mail rapportées dimanche, le prince Charles avait déjà obtenu l'accord de sa mère pour mentionner son épouse Camilla en tant que "reine" dans le discours - préparé à l'avance - pour son futur couronnement. Un accord qu'il aurait obtenu il y a déjà quelques années. "C'est quelque chose qui préoccupe le prince de Galles depuis un certain temps, mais le moment devait être le bon. Il y avait une nervosité, ils voulaient bien faire les choses, a expliqué une source du tabloïd. C'est une affaire conclue depuis un certain temps, mais la question a été de savoir comment l'exécuter au mieux." C'est maintenant chose faite !

Cela fait déjà plusieurs années que la famille royale prépare les obsèques de la reine Elizabeth II (95 ans) et le couronnement de son fils Charles dans les moindres détails, afin que tout soit prêt en temps voulu. Autre élément qui serait déjà prévu par le protocole : le couronnement de Camilla, duchesse de Cornouailles, qui deviendra donc reine consort, et non princesse consort comme prévu initialement. L'épouse du nouveau souverain devrait alors recevoir la couronne de la Reine mère Elizabeth, épouse de George VI, reine consort de 1936 à 1952 et mère d'Elizabeth II. La fameuse couronne avait notamment accompagné son cercueil lors de ses obsèques à Westminster en 2002 (voir diaporama).