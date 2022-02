Diaporama Camilla, future reine d'Angleterre : cette incroyable couronne qu'elle portera

Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, le prince Charles, la reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Philip, duc d'Edimbourg, le prince William, duc de Cambridge, et Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge (porte le diadème qui a appartenu à la princesse Diana) - La famille royale d'Angleterre lors de la réception annuelle pour les membres du corps diplomatique au palais de Buckingham à Londres. Le 8 décembre 2016

Le couronnement du roi George VI, entouré de sa femme, la reine Elizabeth et de leurs enfants, la princesse Elisabeth et la princesse Margaret sur le balcon de Buckingham Palace, le 12 mai 1937.

Le prince Charles et Camilla Parker Bowles de sortie à Londres en 1999.

Mariage du prince Charles et Camilla Parker Bowkes à Windsor en 2005.

Le prince Charles, prince de Galles, et Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, au Parlement écossais à Edimbourg, Ecosse, Royaume Uni, le 2 octobre 2021.

La reine Elisabeth II, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, et Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, participent au Big Lunch Initiative en marge du sommet du G7 à Saint Ives le 11 juin 2021.

Le prince William, duc de Cambridge, Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, la reine Elisabeth II et le prince Charles - La famille royale d'Angleterre lors de la réception pour les 50 ans de l'investiture du prince de Galles au palais Buckingham à Londres. Le 5 mars 2019

Le prince Philip, la reine Elizabeth et Camilla, duchesse de Cornouialles lors d'un dîner à Buckingham en 2005.

La reine Elisabeth II d'Angeleterre, le prince Charles et Camilla Parker-Bowles duchesse de Cornouailles, le prince William, duc de Cambridge, et Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex - La famille royale d'Angleterre lors de la cérémonie du Commonwealth en l'abbaye de Westminster à Londres. Le 9 mars 2020

Le prince Charles, prince de Galles, et Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, la reine Elisabeth II d'Angleterre - la famille royale d'Angleterre arrive à l'ouverture du Parlement au palais de Westminster à Londres. Le 14 octobre 2019

Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles - La reine Elizabeth II et le duc d'Edimbourg arrivent à l'ouverture de la session parlementaire, à la Chambre des Lords du Palais de Westminster à Londres le 18 mai 2016.

Le prince Charles, prince de Galles, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles et le président de la République française Emmanuel Macron lors la commémoration du 80ème anniversaire de l'appel du 18 juin du général de Gaulle au Carlton Garden à Londres, Royaume Uni, le 18 juin 2010.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, le prince George de Cambridge, la princesse Charlotte de Cambridge, le prince Louis de Cambridge, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, le prince Charles, prince de Galles, la reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Andrew, duc d'York, le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, la princesse Beatrice d'York, la princesse Eugenie d'York, la princesse Anne - La famille royale au balcon du palais de Buckingham lors de la parade Trooping the Colour 2019, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, Londres, le 8 juin 2019.