Meghan Markle et Harry : Leur plus gros projet en grand danger, une somme astronomique en jeu

Voilà une nouvelle qui ne devrait pas arranger les affaires de Meghan Markle et du prince Harry. Le duc et la duchesse de Sussex travaillent sur un partenariat avec le géant américain Netflix, une série documentaire dont la diffusion est prévue pour le mois de décembre. Mais cette sortie n'a d'autres choix que d'être repoussée. Le site Deadline affirme que la série, qui rapporterait près de 88 millions de livres au couple, verra finalement le jour l'année prochaine.

Des problèmes d'entente entre les parents d'Archie, 3 ans et Lilibet, 1 an, ne sont pas la cause de ce petit contre-temps. En réalité, les producteurs craindraient les mauvaises retombées après le scandale The Crown. Pour rappel, la saison 5 du programme fait déjà polémique avant même sa sortie prévue au mois de novembre sur la plateforme. Plusieurs détails poseraient problème : la mise à l'écran des derniers jours de la princesse Diana jusqu'à l'accident de voiture qui lui a coûté la vie à Paris et le soi-disant complot de Charles pour évincer la reine et prendre sa place sur le trône. Ces histoires crispent les membres du clan Windsor, à commencer par le prince William, très en colère concernant le traitement des derniers instants de sa maman dans la fiction.

Ce projet série était déjà en danger avant même la décision d'en reporter la sortie à cause de The Crown. Meghan Markle et le prince Harry auraient souhaité faire de profondes modifications, laissant croire que le projet ne verrait finalement le jour pour les autres collaborateurs. Le duc et la duchesse de Sussex voulaient "minimiser une grande partie de ce qu'ils ont dit sur le roi Charles III, la reine consort Camilla et le prince et la princesse de Galles." Tous ces imprévus font carrément penser au pire. Pour certains, les modifications, changements et problèmes rencontrés que pourraient causer leur documentaire conduiraient progressivement à l'annulation pure et simple du projet. Si tel était le cas, le couple pourra toujours compter sur les mémoires du frère de William...