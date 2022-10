Archie et Lilibet : Les enfants de Meghan et Harry ont bien grandi, confidences inouïes

Contrairement au prince William et à Kate Middleton, plutôt généreux en anecdotes familiales et en nouvelle concernant leurs trois enfants George, Charlotte et Louis (9 ans, 7 ans et 4 ans), Meghan Markle et le prince Harry ne sont pas vraiment du genre à papoter quotidien des enfants avec n'importe qui, encore moins dans les médias. Mais parfois, le duc et la duchesse de Sussex font des exceptions. C'est le prince Harry qui, cette fois-ci, s'est autorisé des confidences sur ses deux têtes blondes.

Début septembre, le prince Harry et Meghan Markle devaient assister au WellChild awards à Londres, un événement auquel ils ont dû renoncer à la dernière minute en apprenant la soudaine dégradation de l'état de santé d'Elizabeth II, quelques heures avant sa mort. Mais le frère du prince William n'a pas manqué de s'entretenir avec les grands gagnants de cette compétition par caméra interposée. L'occasion idéale pour parler de lui et d'évoquer sa vie de famille avec Meghan Markle et les enfants.

A 3 ans et 1 an, Archie et Lilibet sont devenus de grands enfants ! Ils réussissent en tout cas à communiquer avec leurs parents comme il l'a fait savoir au jeune Henry Waines, petit garçon de 4 ans atteint de problèmes de santé mentale : "Ta voix me fait penser à celle de mon fils. Il a la même voix aigüe", a-t-il précisé. Les parents du petit garçon en ont profité pour demander des nouvelles des neveu et nièce de Kate Middleton et du prince William.

Loin de détourner la question, le prince Harry s'est prêté au jeu des confidences et a accepté avec plaisir de donner quelques informations sur l'évolution de ses enfants. Et une chose est sûre, à la maison, ça a l'air plutôt rock'n'roll : "Ils vont très bien tous les deux, a-t-il lancé. Archie est très occupé, il a un emploi du temps très chargé. Lilibet commence à tester sa voix, ce qui est plutôt une très bonne chose." Le public n'en saura pas plus.