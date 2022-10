Meghan Markle et Harry inquiets pour leur sécurité : le couple envisage de déménager

Lors de leur départ du Royaume-Uni et de la monarchie, Meghan Markle et le prince Harry se sont installés au Canada. Dès lors, le couple s'est très sérieusement impliqué dans les recherches de son nouveau nid douillet en Californie. Les parents d'Archie, 3 ans et de la petite Lilibet, 1 an, avaient jeté leur dévolu sur un immense manoir du quartier très huppé de Montecito, là même où quelques années plus tard, ils enregistraient leur cinglante interview avec Oprah Winfrey.

Les lieux ont fait leur bonheur mais d'après le Daily Mail, le manoir ne conviendrait plus aux attentes de Meghan Markle et du prince Harry. Malgré les nombreuses pièces, l'immense jardin et le côté cosy de la demeure, les Sussex envisagent de quitter ce manoir. La raison ? Ils ne s'y sentiraient plus en sécurité. Cet été, le quartier de Montecito aurait été la cible de nombreuses tentatives de cambriolage. A deux reprises, le manoir de Meghan et Harry aurait d'ailleurs été visité. Si des caméras de surveillance ont depuis été installées, le duc et la duchesse ne veulent prendre aucun risque.

Meghan et Harry auraient même déjà trouvé leur future maison d'après Santa Barbara News Press. Ils auraient pour souhait de s'installer à Hope Ranch, où la vie quotidienne serait beaucoup plus tranquille et surveillée. La résidence de luxe serait notamment composée d'un country club, d'un terrain de golf, de plusieurs courts de tennis ainsi que de pistes équestres. De quoi ravir Meghan et Harry dont les enfants pourront pratiquer du sport à leur guise et surtout sans danger.

Meghan Markle et Harry n'ont jamais caché l'importance de leur sécurité et de leur tranquillité. Ce détail avait d'ailleurs été la cause de divergences avec la famille royale. En quittant cette dernière, Harry avait demandé à ce que la sécurité de sa femme et de ses enfants soit payée par le contribuable britannique à chacune de leur venue sur le territoire pour obtenir le meilleur des services. Une requête refusée par la monarque Elizabeth II.