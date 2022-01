Meghan et Harry : Pourquoi veulent-ils déjà fuir leur luxueuse villa californienne, après 18 mois ?

Cela fait maintenant deux ans que le prince Harry et Meghan Markle ont pris leurs distances de la monarchie britannique, et 18 mois qu'ils vivent dans une luxueuse villa californienne à Montecito, la chic banlieue Est de Santa Barbara. Mais déjà, le duc et la duchesse de Sussex projetteraient de déménager et ce, pour de multiples raisons, détaillées dans la dernière édition du magazine Paris Match, du 13 janvier 2022.

En juillet 2020, le couple s'est installé sur le domaine de Riven Rock, qu'il a racheté au décrié oligarque russe Serguey Grishin, pour 14,6 millions de dollars. Le prince Harry en a financé une partie grâce à l'héritage de sa mère Diana et un prêt a été souscrit au nom de Meghan Markle. Avec leur fils Archie (2 ans), les Sussex ont donc pris leurs quartiers dans une confortable villa de "25 pièces, 9 chambres, 16 salles de bains", qui compte aussi "un spa, une piscine, une cave à vin et parc de 3 hectares", comme le précisent nos confrères. Bien qu'ils contrôlent la moindre apparition depuis leur arrivée sur la côte Ouest, le prince Harry et Meghan Markle ont laissé voir quelques bouts de salon ou bureau à la décoration épurée, entre murs beiges, matériaux en bois brut et objets de déco symboliques. Seulement voilà, Meghan Markle veut déjà quitter son "château" - comme elle l'appelle, en français - et changer d'adresse.

"L'endroit ne l'enthousiasme plus", a rapporté un proche, cité par Paris Match. L'environnement "ne lui sied pas", ajoute-t-on. "La vérité, c'est qu'elle vit hors-sol. Et ce qui se passe en dehors de son astéroïde, elle s'en moque. Elle sait seulement que pour ses intérêts - ou ce qu'elle pense être ses intérêts - elle doit vivre là." Car si les Sussex ont choisi cette banlieue huppée, ce n'est pas seulement pour son cadre exceptionnel, sur une colline à la végétation luxuriante, surplombant la mer : c'est qu'elle concentre nombre d'ultra-riches influents.

Sauf que dans ce petit paradis, deux clans s'opposent : celui de "l'Art de vivre", contre celui de "l'Argent neuf". Le premier regroupe les habitants fortunés de longue date, adeptes de randonnées et des plaisirs simples. Mais ces dernières années, "milliardaires du Nasdaq" et stars hollywoodiennes ont envahi les lieux, avec une toute autre mentalité, bien moins conviviale.

Le château Montecito, "faux Versailles d'un mauvais goût impeccable"

L'une d'elles n'est autre qu'Oprah Winfrey, qui a attiré avec elle nombre de personnalités, à commencer par sa petite protégée : Meghan Markle. "C'est elle qui l'a introduite auprès des ultra-riches pour qui Montecito n'est pas un lieu d'art de vivre mais le marqueur obligatoire du succès", commente un voisin. Les "anciens" de Montecito ne verraient pas l'arrivée des Sussex d'un bon oeil puisque depuis leur installation, "les prix des maisons flamblent", les hélicoptères polluent le ciel et les touristes voyeurs se font oppressants. Un cadre de vie dégradé que le prince Harry et Meghan Markle n'ont pas su compenser, puisqu'ils n'ont pas spécialement fait d'efforts pour s'intégrer dans cette communauté toute particulière.

En plus d'être isolés dans leur propre quartier, les Sussex doivent se méfier d'autres nuisances. Certaines sont dérangeantes mais pas forcément dramatiques : "Les effluves des champs de cannabis cultivés à 3 kilomètres de là", que la duchesse trouve "nauséabonds". Autres menaces plus sérieuses : les coyotes qui rodent et qui ont déjà fait du caniche d'une voisine leur goûter, un ours qui aurait également été signalé dans le secteur, mais surtout, les coulées de boue, qui ont déjà ravagé la zone en 2018.

Pour toutes ces raisons, les parents d'Archie et Lilibet (7 mois) auraient déjà pour projet de fuir Riven Rock, avec une nouvelle adresse encore plus luxueuse en tête : le château Montecito, "faux Versailles d'un mauvais goût impeccable", selon Paris Match. Les Sussex étaient malheureux à Kensington Palace, trouveront-ils enfin ce qu'ils cherchent dans leur galerie des glaces californienne ?