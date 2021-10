Meghan Markle à la maison : nouvelle apparition remarquée, la duchesse décontractée en jeans

Elle n'était plus réapparue depuis son voyage à New York avec le prince Harry le mois dernier. Mercredi 27 octobre 2021, Meghan Markle était l'invitée star de la chaîne YouTube Brightly Storytime, sur laquelle des personnalités lisent des histoires pour enfants en vidéo. Tout naturellement, la duchesse de Sussex a lu le livre pour enfants qu'elle a elle-même écrit et publié en juin dernier : The Bench, un ouvrage directement inspiré de la relation entre son mari Harry et leur fils Archie (2 ans). Les illustrations sont quant à elles signées Christian Robinson.

Pour cette apparition vidéo, Meghan Markle a misé sur la simplicité et la décontraction. Vêtue d'une chemise oversize bleu clair et d'un jean, un combo qu'elle affectionne depuis longtemps, l'ancienne actrice de 40 ans a pris place dans un large fauteuil en bois, depuis ce qui pourrait être le large jardin entourant sa villa de Montecito, en Californie. Une demeure qu'elle a acquise avec son mari à l'été 2020, quelques mois après leur départ de la monarchie britannique.

"Je suis Meghan, la duchesse de Sussex", lance-t-elle d'abord face caméra, le visage subtilement ensoleillé. "J'ai écrit ceci comme un poème pour mon mari et notre fils, Archie, puis je l'ai transformé en livre pour que vous puissiez en profiter aussi", a-t-elle déclaré. Une fois la lecture de l'ouvrage terminée, la mère d'Archie et Lilibet (4 mois) conclut : "Maintenant, j'espère que vous pourrez trouver votre propre banc, chaise ou petit coin tranquille – juste un endroit qui signifie quelque chose pour vous que vous pouvez partager avec quelqu'un que vous aimez."

Lors de son récent voyage à New York avec Harry, Meghan Markle avait déjà offert une lecture de The Bench à des enfants d'une école située dans le quartier de Harlem. Des exemplaires ont également été distribués gracieusement aux écoliers de Los Angeles soutenus par l'organisation Assistance League L.A.